Anif dice que efecto de subsidios de vivienda ya se refleja

Para Anif, los indicadores de oferta de vivienda del componente de edificaciones comienzan a reflejar los efectos positivos del paquete de subsidios VIS y No VIS

Pese a las cifras en rojo de la construcción en el primer trimestre, pues el PIB sectorial se contrajo 6%, el último reporte de la Asociación Nacional de Instituciones Financiera (Anif) para el sector, Rasec, destaca menores deterioros, lo que "evidencia el proceso de reactivación al interior de la construcción".

Para Anif, uno de los puntos claves es que “los indicadores de oferta de vivienda del componente de edificaciones comienzan a reflejar los efectos positivos del paquete de subsidios VIS y No VIS”, los cuales fueron presentados por el Gobierno en 2020.



La institución destacó que al cierre del año pasado los estímulos sobre las ventas solo se apreciaban en el segmento de interés social, pero que ya se han traducido en mayor dinamismo. Sin embargo, Anif mencionó que si bien los resultados de enero no fueron los esperado, entre febrero - abril se observó una mejor evolución de la oferta de vivienda y las iniciaciones tanto VIS como No VIS.



“Ese mayor dinamismo de la demanda y la oferta, junto con los pocos lanzamientos de nuevos proyectos en 2020, han llevado a una disminución importante en los inventarios de vivienda”. Así se “da espacio para que el sector comience a encontrar estímulos, distintos a los subsidios del gobierno, para su proceso de reactivación”.



Otro punto que destaca el Rasec es el efecto adverso sobre los precios de la vivienda, por un incremento en los costos de los materiales.



PORTAFOLIO