¿Pensando en comprar vivienda? Anuncian inmuebles con rebajas

Contex, empresa constructora de viviendas, anunció la rebaja en el precio de viviendas en sus proyectos inmobiliarios en el departamento de Antioquia.



Según la empresa, esta estrategia tiene el objetivo de hacerle frente a la inflación que tiene la economía nacional en la actualidad, así como ayudar a potencializar el mercado de bienes raíces en el país ante la tasa de interés que rige actualmente en Colombia.



(Municipios cerca de Bogotá donde comprar vivienda es más barato).



"Para hacer frente a la inflación registrada en los últimos meses e incentivar el mercado inmobiliario nacional en medio de altas tasas de interés, la constructora antioqueña, Contex, anunció una rebaja de precios para las viviendas pertenecientes a sus proyectos por medio de la constitución de un fondo de beneficios de $1.000 millones, tanto en el segmento VIS como en el No VIS", dijo la empresa en un comunicado.



En total, serán siete los proyectos que tendrán descuentos, los cuales se realizarán por medio del fondo de beneficios mediante el cual la constructora asignará un apoyo o complemento económico equivalente a subsidios de Gobierno o a ayudas por parte de entidades como las cajas de compensación para convertir a sus clientes en propietarios.



(Se avecina auge de inversión en renta vacacional).

Contex. Cortesía

Los proyectos que tendrán descuentos

- Nogales, municipio de Bello: hasta $24 millones (VIS)



- Aragua, municipio de Caldas: hasta $24 millones (VIS)



- Olivar, municipio de Rionegro: hasta $20 millones (No VIS)



- Lórient, municipio de La Ceja: hasta $20 millones (No VIS)



- Oasis, municipio de Rionegro: hasta $25 millones (No VIS)



- Sábatto, municipio de Sabaneta: hasta $15 millones (No VIS)



- Vidanta, municipio de Bello: hasta $20 millones (VIS).



(Tasas de interés seguirán bajando por el mercado y la competencia).



"De esta manera, las familias que reciban la ayuda pueden dejar de pagar sus arriendos de manera inmediata para poder ser propietarios de su propia vivienda. Asimismo, estos recursos entregados por nosotros podrán reemplazar un posible subsidio al cual les sea imposible acceder por cualquier desavenencia o dificultad en el cumplimiento de requisitos", dijo Juan Felipe Osorio Cardona, gerente general de Contex.

Todas las viviendas de estos proyectos sujetos a descuentos se encuentran terminadas y con fecha de entrega proyectada para finales del 2023.



PORTAFOLIO