‘No es financieramente viable que entremos al mercado rural’

Con una empresa en crecimiento, Francisco Martínez, presidente de Arquitectura y Concreto, en entrevista con Portafolio habló sobre la importancia de la ubicación de sus proyectos debido a que ahora el comprador es ‘el rey’ por la amplia oferta existente en el mercado.



Además considera que no se debe depender el programa Mi Casa Ya, la necesidad de crear de una política integral para la población más vulnerable y de potencializar el sector rural a través de pequeñas constructoras.



(Vea: Cómo va Bogotá en materia de empleo, vivienda y dinámica empresarial).

¿Cómo ven el panorama inmobiliario?

​

La crisis del sector es grande y nosotros estamos apostándole a no decrecer, sino crecer en un entorno complicado por el tema financiero, las altas tasas de interés y la subida en los insumos en los últimos tres años. Sin embargo, creemos que esas alzas en los costos ya no van a seguir y por lo menos en un año o año y medio, los costos financieros no se elevarán. Las tasas de interés si tardarán un poco más en ceder.



A la incertidumbre política le damos poco peso. Los grandes retos son los costos y temas financieros. Estos últimos alejaron la posibilidad de las personas de comprar, el metro cuadrado se elevó en un valor considerable y las cuotas de los bancos alcanzaron picos exorbitantes. Esas son las causas posibles para nosotros.



¿Seguirá cayendo la compra de vivienda?

​

No se va a parar del todo. Creemos en las grandes constructoras que generan confianza y tranquilidad a los compradores, que su dinero va a ser bien invertido y no va a desaparecer, como ha ocurrido en algunos casos desafortunados de otras compañías que tienen problemas.



Vamos a generar la suficiente seguridad, que vamos a crecer y el mercado. Apostamos a estar entre ellas.



¿Cuándo se podría estabilizar esta situación?

​

Las caídas no están siendo en todos los constructores. Los primeros 10 constructores más grandes están creciendo, los 200 siguientes están cayendo durísimo.



Es toda una crisis de confianza.



Todo empieza a estabilizarse pero tal vez deberán pasar un par de años para que la capacidad adquisitiva de los hogares alcance esos costos tan altos y que también las altas tasas se moderen. Yo creo que será cercano al 2025.



Hasta entonces, quebrarán muchos constructores y los bancos van a tener problemas de cartera porque será muy difícil pagar.

(Vea:El 15 agosto retoman la asignación de subsidios de Mi Casa Ya).

Francisco Martínez, presidente de Arquitectura y Concreto Cortesía



¿Hay afectaciones por las decisiones tomadas por el Gobierno?

​

Tenemos cerca de 70 proyectos en el país entre ventas y construcciones. De esos, tres o cuatro son de interés social (VIS), es decir, no somos grandes constructores de VIS, por lo tanto no somos tan dependientes de los subsidios.



Sin embargo vemos también que el mercado se había vuelto demasiado dependiente de los subsidios y la vivienda de interés social, como se estaba haciendo, no llegaba a las clases más bajas.



Se convirtió en un gran producto de inversión, ya que las rentas de este tipo de viviendas son mayores que las de clase media o alta por millón invertido. Ese no es el objetivo de esa política.



¿Ven con buenos ojos como está cambiando el programa Mi Casa Ya?

​

Vemos que el Gobierno tiene buenas intenciones, pero no han diseñado un mecanismo para que realmente haga que las familias más vulnerables puedan acceder a vivienda.



Yo concuerdo con el Gobierno que debe haber un mecanismo para que los subsidios lleguen a los más pobres del país, pero no están siendo lo suficientemente efectivos en lograr una política para desarrollar el objetivo.



(Vea: Ya hay fecha para asignación de subsidios de Mi Casa Ya).



Con estos cambios, podría tenerse el puntaje del Sisbén, pero no poder acceder a un crédito...



Así es, necesitamos es una política integral. En un principio no estuve muy de acuerdo con la vivienda gratis del presidente Santos, porque gratis no debe haber nada, todos valoran lo que les cuesta, pero creo que es tan grande la necesidad y tan poca la posibilidad de pago, que el Gobierno debe pensar en la posibilidad de regalar viviendas o aumentar el subsidio y avalar los créditos de los bancos. Porque sin eso, las familias no lo van a poder lograr. Ese debe ser nuestro objetivo como país.



¿Cómo van sus ventas?

​

Estamos creciendo entre un 10% y 15% en ventas. Tratamos de innovar con productos diferentes, dándole fuertemente a la vivienda turística, de renta corta, a la hotelería y centros comerciales. Esa apuesta nos ha resultado.



¿Cómo va la dinámica de vivienda?

​

Notamos que antes podíamos ingresar a cualquier lugar de las ciudades y se vendía. Hoy si no tenemos una ubicación AAA no se vende. Los pocos clientes que hay se pueden dar el lujo de escoger lo mejor. Hoy el comprador es el ‘rey’ y con el mismo dinero puede acceder a lo mejor.



El Gobierno apuesta a la construcción rural, ¿ustedes se apuntan?

​

Yo se lo he expresado a la ministra, eso no es viable. Eso es construir una casa en la montaña y otra en la montaña del frente, además, no hay carreteras, servicios públicos ni alcantarillado. Eso es muy duro para las empresas medianas o grandes ser competitivos en ese mercado. Es un mercado diferente que podrá ser tomado por otros actores.



La ruralidad no puede seguir siendo el ‘patito feo’ del sector.

Planes para este año y metas de crecimiento

Esperamos creer un 15% este año en facturación. El año pasado cerramos con $1,1 billones y este año esperamos cerrar con $1,3 billones.



Así mismo, logramos incrementar nuestra participación actual en la torta (participación en el mercado inmobiliario por ventas) de un 3% al 4%, eso es muy importante para nosotros.



Además, este año queremos llegar a más segmentos.



Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá hicimos el centro comercial Centro Mayor, Nuestro Bogotá, en Medellín el Parque Tesoro y el parque Fabricato.



Pensamos que era un mercado agotado, el de los centros comerciales, pero no, estamos esperando nuevos proyectos y ubicaciones.



(Vea: Los costos extra a considerar antes de comprar vivienda).



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio