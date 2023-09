Motivos por los que se podría terminar un contrato de arrendamiento

Un contrato de arrendamiento o alquiler es un acuerdo mediante el cual una persona adquiere o cede el derecho a gozar de un bien o servicio por un tiempo determinado y a cambio de un precio establecido.



Sin embargo, existen algunas causas por las que se puede suspender o terminar el acuerdo de forma anticipada. En el caso de un inmueble, la Ley 820 del 2003 fija los criterios de base para regular este tipo contratos.



Por qué se puede terminar el contrato

De acuerdo con la normativa, estas son algunas de las causales por las que el arrendador pueda cancelar el contrato de arrendamiento:

- Si el arrendatario no cumple con el pago de las rentas y reajustes dentro del término estipulado por ambas partes.



- Cuando no se cancelan los servicios públicos, y esto deriva en la desconexión o pérdida del servicio, o el pago de las expensas comunes cuando su pago estuviere a cargo del arrendatario.



-El subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión del contrato o del goce del inmueble o el cambio de destinación del mismo por parte del arrendatario, sin solicitar primero la autorización del arrendador.

- En el caso en que se hagan mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble por parte del arrendatario sin antes solicitar permiso del arrendador. También es una causal de terminación la destrucción total o parcial del área arrendada.



- La incursión reiterada del arrendatario en acciones que afecten la tranquilidad de los vecinos. De igual forma, si la vivienda se usa para actos delictivos que impliquen contravención y que sean comprobados ante la autoridad policiva.



- En el caso de las viviendas de propiedad horizontal, un motivo de suspensión es la violación del reglamento respectivo.

- El arrendador igualmente podrá cancelarlo unilateralmente durante las prórrogas, previo aviso escrito dirigido al arrendatario a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres meses que, de todas formas, obliga a pagar una indemnización equivalente al precio de tres meses de alquiler.

Derechos del arrendatario

Ahora bien, el arrendatario también puede pedir unilateralmente la terminación del contrato. Estos son algunos de los motivos a tener en cuenta, de acuerdo con el artículo 24 de la normativa:

- La suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble, por acción premeditada del arrendador o porque incurra en mora en pagos que estuvieren a su cargo.



- Si hay incursión reiterada de este en conductas que afecten gravemente el disfrute por parte del arrendatario de la vivienda alquilada.



- Como en el caso anterior, el arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato dentro del término inicial o durante sus prórrogas, previo aviso escrito dirigido al arrendador a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres meses de arrendamiento.

Según lo señala la ley, el arrendador estará obligado a recibir el inmueble; si no lo hiciere, el arrendatario podrá hacer entrega provisional mediante la intervención de la autoridad competente.

