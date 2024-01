¿Es arrendatario o arrendador? Esto debe tener en cuenta con los aumentos para este año

Con la llegada del nuevo año, diferentes sectores de la economía colombiana se enfrentarán a diferentes cambios a raíz de conceptos como el salario mínimo, la inflación o las tasas de interés, tres ítems que han sido protagonistas el pasado 2023.

Entre los sectores que tendrán que adaptarse a estos ajustes será el de vivienda, más específicamente la rama de los arriendos, cuyos cánones tendrán un aumento del 9,28 %, a pesar de que el 60 % de las búsquedas que hicieron los colombianos el año pasado fue de inmuebles en arriendo, según cifras de Metrocuadrado.com.



Vale la pena resaltar que el aumento de los arriendos de viviendas en el país es equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) con el que la economía colombiana cerró el 2023. El dato inflacionario es el que determina el aumento, según se establece en la Ley 820 del 2003.



Según afirma Mario Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), "los arrendamientos son un aspecto de alto interés para la población colombiana, pues el 40,2 % de los colombianos habitan en alquiler y el dato supera el 47% en las ciudades principales. El incremento del canon afecta no solo a las familias que viven en arriendo, sino a los propietarios de las viviendas que en un 85% pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 y, a falta de pensión, devengan sus ingresos de dichos alquileres".

Arriendo iStock

Este ajuste se verá reflejado este 2024, por lo que, tanto los arrendatarios como los nuevos arrendadores deberán tener en cuenta los siguientes aspectos dados por Metrocuadrado.com para evitar malentendidos:



1. Si desea entregar el inmueble, al terminar el contrato debe realizar un preaviso con tres meses de anticipación. Si el contrato se desea terminar antes, se aplicará la penalidad que la ley prevé.



2. El canon de arrendamiento no debe superar el 1 % del valor del inmueble.



3. El contrato de arrendamiento debe estipular la fecha de renovación anual donde se

aplica el incremento.



4. El contrato puede darse por terminado unilateralmente si el arrendatario tiene mora en las rentas, no cancela servicios, subarriendo, o si el arrendador realice cambios en el inmueble sin autorización. Por parte del arrendatario se dará por terminado, si el arrendador suspende los servicios públicos de forma premeditada o no realice pagos oportunos según el contrato.



5. Este aumento no aplica al pago de administración en los conjuntos, pues este valor del aumento lo decide la asamblea de copropietarios y puede incrementar desde enero de cada año. En muchos casos se toma como referencia el aumento del salario mínimo o el aumento del IPC del año anterior, lo cual queda estipulado en el reglamento del conjunto.



6. En cuanto a parqueaderos arrendados, el aumento se hará según lo pactado entre

las partes en el contrato de arrendamiento inicial.



Arriendo iStock

Cómo entender el aumento

Pese a que el arrendatario y el arrendador puedan tener claras sus reglas de juego, si el contrato se mantiene en vigencia cuando haya un nievo ajuste, esto puede cambiar.



Por lo tanto, si usted se encuentra en esta situación, Fedelonjas brinda los siguientes puntos para que se pueda preparar para un eventual aumento en el canon de su arrendamiento:



1. El incremento es aplicable sólo al momento de la renovación del contrato de arrendamiento y siempre con previa comunicación por escrito o con notificación personal.



2. La notificación del aumento del valor del canon debe hacerse por escrito y a través de correo certificado y debe incluir la fecha en que se empezará a aplicar.



4. Si el arrendador (de vivienda urbana) incrementa el canon por encima de lo establecido en la Ley, el arrendatario puede exigir la terminación del contrato sin estar sujeto al cobro de sanciones económicas.



5. Elija siempre un profesional inmobiliario de reconocida trayectoria que elabore contratos con todas las condiciones legales, resguarde los derechos de las partes y le ayude a elegir el bien más rentable.



6. No haga contratos verbales, siempre deben hacerse contratos por escrito para evitar confusiones o abusos en el futuro.



PORTAFOLIO