¿Sin codeudor?: Opciones para mostrar solvencia para arrendar inmueble

Más del 30 % de los colombianos viven en arriendo, de acuerdo con Fedelonjas. Esto es aproximadamente 17 millones de personas. No obstante, no siempre los ciudadanos resultan siendo aptos para firmar un contrato de arrendamiento ante barreras como el codeudor o no tener solvencia económica.



Generalmente, a la hora de arrendar un inmueble se solicitan certificaciones laborales o declaraciones de renta, extractos bancarios y fotocopia de la cédula. Con estos documentos, el seguro conocerá su solvencia económica

Asimismo, en el país, es usual que tanto las inmobiliarias que administran el inmueble, aseguradores o propietarios exijan un codeudor o fiador que cuente con finca raíz y presente un certificado de Tradición y Libertad del inmueble.

Opciones a la hora de buscar arrendar

En principio, la ley 082 de 2003 prohíbe el uso de garantías de aseguramiento. Es decir, no puede solicitarle a una persona un dinero extra para asegurar el contrato de arrendamiento. "Sí se puede hablar de garantías para el pago de servicios públicos pero es otra cosa", explica Martín Monzón, CEO del portal Finca Raíz.



Los seguros hacen un estudio previo del arrendatario para ver la viabilidad del contrato. La aseguradora determinará si se puede arrendar de acuerdo al nivel de riesgo que se busca.

"En caso de que no exista un codeudor, fiador o demás, se puede solicitar una poliza de seguro más cara y eso ayuda para llegar a un acuerdo de arrendamiento", explica Monzón.

Otras formas de demostrar solvencia es que el canon de arrendamiento no supere cierto porcentaje del salario mensual que recibe el arrendador.

Documentos que solicitan para firmar un contrato de arrendamiento

De acuerdo con el blog de Finca Raíz, generalmente estos son los documentos que se piden para firmar el contrato de arrendamiento. No obstante varían según ciertas condiciones:

Empleados: Certificado laboral vigente (No mayor a 30 días), desprendibles de nómina de 3 a 6 meses, declaración de renta si aplica, extractos bancarios por lo menos 3 y fotocopia de la cédula de ciudadanía.



Independientes: RUT actualizado, certificado de ingresos, declaración de renta, extractos bancarios de los últimos 3 meses, NIT de la empresa si aplica, certificado de ingresos y retenciones, cámara de comercio y cédula de ciudadanía.



Persona Jurídica: Cámara de comercio, extractos bancarios de por lo menos 3 meses, copia del RUT, estados financieros avalados por un contador, certificado de constitución de la entidad, libertad de gravámenes, última declaración de renta y certificado de tradición.



Pensionados: Cédula de ciudadanía, últimos 3 extractos bancarios, RUT, certificado libre de gravámenes, últimas constancias de pago, documentos que certifiquen otros ingresos diferentes a la pensión en caso de aplicar y certificado de tradición.

