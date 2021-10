Así puede acceder al subsidio de vivienda de la Secretaría de Hábitat

Tener casa propia es una opción real para miles de familias bogotanas y el camino para alcanzar ese sueño es el Subsidio Complementario Distrital de Vivienda.



La Secretaría del Hábitat de la Alcaldía del distrito capital explicó como aprovechar esta ayuda completamente gratuita.

La administración distrital entrega el Subsidio Complementario Distrital de Vivienda a través del sistema financiero, en concurrencia con el subsidio de vivienda del gobierno nacional (Mi Casa Ya) y/o los subsidios de las cajas de compensación familiar. Por está razón se llama complementario.



Los beneficiaros son los hogares de menores recursos, que puedan adquirir Vivienda de Interés Social (VIS) o de Interés Prioritario (VIP) en la capital del país.



En cuanto a los valores de las viviendas, la VIS no debe superarlos 150 SMMLV (Salario mínimo mensual legal vigente), es decir, $136.278.900. El valor de la VIP no debe superar los 90 SMMLV ($81.767.340).



Estos valores son calculados con el SMMLV del año 2021.



Requisitos

No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional.



No haber sido beneficiario de las coberturas de tasa de interés.



Buscar acceder, a través de operaciones de crédito hipotecario o leasing habitacional, a una Vivienda de Interés Prioritario (VIP) que no exceda los 90 salarios mínimos o de



Interés Social (VIS) que no exceda los 150 salarios mínimos.



No estar reportado en las centrales de riesgo.



Pasos a seguir



Visitar la sala de ventas del proyecto VIS o VIP que le interese.



Solicitar la preaprobación de un crédito hipotecario de vivienda.



Informar que quiere aplicar al subsidio nacional de ‘Mi Casa Ya’ y al Subsidio Complementario Distrital.



Informar si cuenta con subsidio de la caja de compensación familiar.



EL TIEMPO