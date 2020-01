Así pueden comprar casa los jóvenes

Aunque comprar vivienda puede requerir un gran esfuerzo por los recursos económicos que demanda, si está en sus planes y tiene la forma de hacerlo, siempre será una buena idea.



(Lea: ¿Cómo acceder a un crédito de vivienda de una caja de compensación?)



Luis Felipe Marconi M., director de estrategia de Modos Exhibición Inmobiliaria S.A.S., habló con Metrocuadrado.com, de algunas recomendaciones para la población joven que esté pensando en adquirir su vivienda propia.



(Lea: Garantizarán subsidios de vivienda por más de $10 billones hasta 2025)

¿Es buena idea comprar vivienda siendo joven?



Cuando se compra siendo joven se están ahorrando los incrementos del futuro, pues a futuro siempre la tendencia es subir, entonces así viva o no viva en el lugar es una buena inversión.



Por un lado, la renta es un negocio seguro, no solo tendrá una inversión, sino unos ingresos a futuro, y por otro lado, puede tener su propio espacio para personalizarlo y modificarlo, cosa que no puede hacer en un inmueble alquilado.



¿En qué tipo de vivienda debería invertir?



Los jóvenes tienen necesidades muy variadas, en general una persona joven no tiene hijos, pero sí tiene mascota, entonces hay que tratar de buscar un espacio adecuado para ello. Muchos constructores están apostándole a entender un poco más cómo vive la persona joven y cómo se le pueden resolver las necesidades. Hay proyectos en Bogotá donde se pueden invertir en áreas pequeñas que de alguna manera son bastantes rentables.



¿Es buena idea comprar vivienda VIS?

​

La respuesta es sí y no, eso depende de la finalidad de esa vivienda. La pregunta en realidad debería ser si es esa la vivienda que esa persona necesita, si es una persona joven y va a hacer familia, una vivienda VIS es una excelente idea para iniciar un proyecto de familia, porque tiene el espacio de 2 o 3 habitaciones y otros beneficios. Si es para invertir, la demanda de la vivienda VIS es altísima, el crecimiento está asegurado. Aunque la rentabilidad no es tan alta como en otros tipos de vivienda pero es muy estable, también es una buena inversión para alguien que no necesita una vivienda para vivir.



¿Cómo hacer un buen plan en las finanzas para no correr el riesgo de perder la vivienda que se compre?



Los jóvenes en la actualidad están bombardeados con mucha información, y así mismo con muchas facilidades de endeudarse, en este caso se debe hacer una buena gestión de los recursos. Si está trabajando trate de transferirlos directamente desde el salario hasta la cuenta, o hacer una previsión y tener los ahorros guardados, ser muy claro en las obligaciones que tenemos y nuestra capacidad de endeudamiento.



¿A cuánto tiempo se debería financiar?



Si es una vivienda para rentar lo ideal es pagarla en un plazo corto, si es una vivienda para vivir no hay necesidad de pagarla tan rápido, sin embargo hay que tener en cuenta los intereses. Muchas veces una persona llega a pagar 2 o 3 veces el apartamento que compró. El consejo es poder hacer abonos a capital. Lo ideal es no pagar una vivienda a tantos años.



METROCUADRADO.COM