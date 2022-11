Aumenta la cancelación de proyectos de vivienda nueva

El sector constructor ha demostrado resiliencia incluso con la llegada de la pandemia. Iniciaciones, lanzamientos y compras históricas fueron la dinámica que marcó la industria en el último lustro. Sin embargo, esa curva ha empezado a moderarse, y la inflación y las altas tasas de interés se posicionan como las principales causas.

Según datos de Coordenada Urbana, de la Cámara Colombiana de Infraestructura (Camacol) con corte a agosto se han cancelado 243 etapas de proyectos, en su mayoría en fase de comercialización, lo que corresponde al 9,6% de las etapas terminadas a esa fecha.



(Lea: Contex llegará a Bogotá para ofrecer vivienda VIS y No VIS).



Este número si bien no es alarmante, representa el pico más alto de una curva en ascenso que viene presentándose desde el último trimestre de 2021 y se ubica como la cifra con más repunte del cuatrienio, desde agosto de 2018, cuando el número de etapas canceladas se situó en 283.



“Además, cuatro de cada cinco etapas que se cancelaron no arrancaron construcción”, señala el reporte de Camacol.



De las 243 etapas canceladas, 204 corresponden a proyectos en fase de comercialización y otros 39 fueron proyectos en construcción o terminados. Si bien el número ha aumentado, es una dinámica con una brecha mucho más amplia entre categorías, pues en 2021 de los 180 proyectos cancelados, 149 estaban en fase de comercialización y 31 en construcción o terminados.



“Hay una coyuntura económica compleja particularmente en materia de costos de construcción y tasas de interés. Con ese escenario de fondo, la respuesta empresarial ha tenido en la cancelación o aplazamiento una salida parcial, sin embargo, este indicador en los meses recientes ha tendido a corregirse favorablemente y eso es un gran avance”, dijo Edwin Chiriví, vicepresidente Técnico de Camacol.



(Siga leyendo: Falta de subsidios afectará 60 % venta de vivienda nueva en Colombia).



Con esta situación, el gremio destaca el modelo de preventa, el cual ayuda a ambas partes del contrato a sobrellevar las cancelaciones.



Para Chiriví, estos desistimientos representan la forma en que se sobrelleva la situación económica, más no falta de intensión de compra, pues de una forma u otra, los colombianos siguen adquiriendo vivienda nueva.“Mayoritariamente han sido proyectos que no han iniciado su fase de construcción, lo cual es algo a destacar del modelo de preventa a la hora de evitar riesgos financieros mayores, sin comprometer la ejecución de obra”, asegura.



Por segmentos, las Viviendas de Interés Social (VIS) son las más afectadas, pues del total de 243 etapas, 117 corresponden a este segmento, de las cuales 95 no habían iniciado construcción, seguido por el segmento medio (o No VIS) con 96, de las cuales 91 no comenzaron su etapa de construcción y 30 del segmento alto, de los cuales 28 se encontraban en fase de comercialización.



Esta situación se ha presentado sobre todo en los departamentos de Bolívar, Caldas, Nariño, Risaralda y Tolima.



Este duro golpe a los cierres financieros de las constructoras se dan sobre todo en empresas pequeñas (58%) y medianas (28%), pero sin desconocer que también a las grandes (14%) pero en menor escala a estas últimas frente años anteriores.

Paula Galeano Balaguera