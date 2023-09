‘El instrumento fundamental de la reactivación es Mi Casa Ya’

El sector edificador afronta grandes retos en materia económica, a tal punto que sus ventas caen a doble dígito mes tras mes. Sin embargo, el Gobierno con una apuesta ambiciosa está trabajando de la mano con el sector privado para inyectar mayor liquidez en la industria y acelerar nuevamente su crecimiento.





Catalina Velasco, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio habló con Portafolio sobre el plan contracíclico del Gobierno, los avances y retos de los cambios del programa Mi Casa Ya y sobre nuevos proyectos.



¿Cuáles han sido los retos de la cartera?

El primero, mantener las acciones de impulso a la Vivienda de Interés Social (VIS) nueva. Encontramos un programa bueno, Mi Casa Ya. Lo recibimos en una situación difícil presupuestalmente.



Había una fila de 500.000 familias esperando un subsidio y para el año 2023 había 23.000 subsidios, un gran desfase. Hicimos una labor inmensa de orden presupuestal. El Congreso nos autorizó $1,25 billones de adición para dar.



Trabajamos en acompasar el subsidio a la cuota inicial con el de la tasa de interés porque no teníamos lo segundo. Muchas familias tuvieron que renunciar a su subsidio porque sin la cobertura no podían pagar la cuota mensual hipotecaria.



Además, encontramos un programa que estaba concentrado en las grandes ciudades y que no estaba bien focalizado. Era evidente que como las familias autodeclaraban sus ingresos, llegaba a familias de un ingreso un poco más alto, porque eso además les permitía acceder al crédito.



Hicimos ajustes presupuestales, conseguimos el dinero, las coberturas, poner en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 200.000 subsidios, eso no había pasado nunca y hacer los ajustes al programa. En este último incorporamos la encuesta Sisbén que tuvo un proceso de aprendizaje en el primer trimestre de este año, ya las familias y los constructores lo conocen y está funcionando bien.



¿Cómo ha ido la entrega de subsidios?

En este momento se han asignado más de 33.000 subsidios. En hora buena hicimos esos ajustes, pues es evidente que la economía tiene un enfriamiento y el sector de la construcción también.



Es por razones macroeconómicas, sabemos que variables como la tasa de interés y la inflación generan preocupación y las ventas e iniciaciones han estado frías en estos meses.



¿Cuál es el plan del Gobierno para reactivar las ventas?

El Gobierno ha definido un plan de reactivación y es fundamental el sector de la construcción.



Nosotros trabajamos con los constructores y el sector financiero para impulsar esa reactivación, ya vamos 14 meses en este trabajo y ahora le vamos a meter el acelerador para entregar los subsidios. Es nuestro instrumento importante de reactivación.



Hay otras acciones de reactivación como el crédito constructor y el hipotecario que permiten seguir contribuyendo. Así que de la mano del sector de la construcción vamos a darle ese impulso de reactivación del sector.



¿Qué acciones piensan hacer con el crédito?

Estamos trabajando con Findeter y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) para que estas entidades financieras contribuyan al sector de la construcción en crédito hipotecario y crédito constructor.



¿Competir con mejores tasas?

Son recursos importantes de Findeter y el FNA para el sector de vivienda. Luego lo anunciaremos en detalle.



¿Han trabajado en otras estrategias ‘contracíclicas’ de la mano de Camacol?

Garantizar los subsidios a los constructores, porque eso nunca había sucedido. Desde 2015 que funciona Mi Casa Ya, nunca en un PND había un número de subsidios, y los presupuestos siempre iban por el orden de 30.000, salvo en 2021. Garantizar 50.000 subsidios es importante.



Esto permite que las familias reciban crédito, que los constructores hagan preventa, que logren el cierre financiero, el punto de equilibrio y que los constructores obtengan el crédito constructor.



¿De los hogares pendientes, cuántos pudieron acogerse al nuevo esquema?

La mayoría. Encontramos que el 7% de las familias que antes eran potenciales beneficiarios por el reglamento que había, no cumplen por tener ingresos superiores al D20 en Sisbén. Pero es el 7%. La mayoría de las familias están siendo beneficiadas.



¿Es cierto lo que señala Camacol que a fin de este año podría presentarse nuevamente un trancón de MCY?

Eso no es cierto, se lo he dicho a él - Guillermo- en varias ocasiones. El problema del año pasado es que no había un ‘match’ entre cobertura y subsidio, el esfuerzo fue inmenso y ya lo tenemos garantizado para 2023.



¿Cómo va el cobro de subsidios de los constructores?

Lo normal es que entre la asignación y el desembolso pasen tres meses, pero tenemos subsidios que vienen de años anteriores por diferentes situaciones.



Por eso, hemos tomado decisiones importantes como por ejemplo, que no se haga el desembolso con el registro inmobiliario, sino con la escritura, eso nos da varias semanas de avance; el otro, es que el avalúo que se hace a la vivienda no se hace individual, sino por torre o etapa.



Constructoras pequeñas han tenido dificultades por el cambio en MCY, ¿cómo las apoyarán?

Las constructoras en pandemia recibieron un mensaje del Gobierno: ‘vivienda de interés social que construyeran, vivienda que iba a tener subsidio’. Eso fue un decir, no tenía soporte presupuestal. Los proyectos que se han aplazado, cuando el sector se estabilice, se reanudarán.



¿Qué decirle a los hogares para incentivarlos nuevamente a comprar?

El punto más importante es la tasa de interés porque con las tasas actuales y los niveles salariales, a las personas no les alcanza para la cuota hipotecaria.

Además, es necesario que el sector financiero confíe en el sector constructor.



Es un trabajo conjunto que hacemos Asobancaria, Camacol y el Gobierno garantizando los subsidios durante el mandato del presidente Petro hasta el año 2026, esto genera la tranquilidad. No había tranquilidad hace un año porque no había plata, era una ilusión sin respaldo, hoy ya están los recursos.



¿Cuál sería un número saludable de ventas VIS?

Infinito. Queremos que haya muchas ventas para todas las familias. Hay un déficit cuantitativo de 1,2 millones de familias que necesitan vivienda nueva. Pero es importante que entienda el sector que es imposible que el Estado le de subsidio a todas las familias que lo necesiten.



Sabemos que hay familias con ingresos medios, que con menores tasas del mercado podrían salir adelante. Que pudiéramos bajar precios de las viviendas. A veces los constructores piden de muchas maneras subir los topes VIS y yo les digo ¿no será mejor bajarlos?.



Los constructores piden más subsidios, pero hay que buscar otros mecanismos para equilibrar al sector. Nosotros tenemos 50.000 subsidios al año, ellos construyen 70.000. Bienvenidas, pero no tenemos recursos fiscales para todas las viviendas que se produzcan.



¿Qué decirles a los hogares para que no renuncien a su proyecto?

No depende de las familias, depende de la economía. La tasa de interés es una decisión del Banco de la República, es un elemento importante. El otorgamiento depende del sector financiero. El sector constructor siempre está dispuesto, el Gobierno tiene subsidios para apoyar.



A las familias decirles, nunca dejen el ahorro. Las familias que ahorran cuando haya una coyuntura diferente van a tener lo suficiente para su vivienda.



¿Cómo va la ejecución presupuestal?

En el primer año del presidente Duque el Ministerio tenía $4 billones de presupuesto. En el primer y segundo año del presidente Petro, en este Ministerio tenemos $8 billones. Eso es un interés del presidente en la vivienda y agua.



Al 14 de septiembre el Ministerio en compromisos va segundo en todos los sectores con 84 y en obligaciones 44. Estamos contentos y vamos bien.

Normalidad del sector



“He oído a los analistas que hablan de una reactivación de la economía entre seis y ocho meses. Eso depende de muchas variables, no puedo predecir tiempo porque son muchos elementos. Si tuviéramos mejores tasas de interés y la inflación sigue cediendo podemos avanzar.



Lo que sí podemos hacer desde el Gobierno es acelerar con dos instrumentos: gasto público y crédito. El primero a través de Mi Casa Ya, que tienen que entregarse de manera eficiente. Sobre el segundo, se hará con Findeter y el FNA para inyectar más liquidez a través de crédito”.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio