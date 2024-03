Bancolombia anuncia reducción de tasas de financiación de vivienda

Bancolombia ha anunciado una medida significativa destinada a apoyar a las familias colombianas en la adquisición de vivienda propia. A partir del viernes 8 de marzo de 2024, la entidad reducirá su tasa de interés para la financiación de vivienda, tanto para proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) como para aquellos que no se encuentren en esta categoría (NO VIS), bajo la modalidad de Leasing Habitacional No Familiar.



"Aplicará para cerca de 175 proyectos financiados por la entidad en todo el territorio nacional, busca apoyar a los colombianos que quieren ser propietarios otorgando desembolsos que, podrían alcanzar los

$520.000 millones al cierre de 2024, y que impactarían a unas 5.691 familias", aseguró la entidad.



Esta reducción llevará la tasa de interés a un 12% EA, lo que representa un descuento considerable de aproximadamente un 4% en comparación con la tasa política en Crédito de Vivienda VIS.



La medida no solo amplía el acceso a la vivienda para una gama más amplia de colombianos, sino que también busca estimular el sector inmobiliario y constructor en un momento crucial para la economía del país.



La estrategia de Bancolombia también incluye una ampliación en el espectro de financiación. Los beneficiarios de Vivienda de Interés Social podrán aplicar simultáneamente al subsidio del programa 'Mi Casa Ya', lo que podría resultar en una tasa final tan baja como el 7% EA para los desembolsos en pesos.

Al respecto, Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, destacó la importancia de estas medidas en el contexto económico actual, reconociendo la necesidad de impulsar el sector inmobiliario y constructor como parte integral del desarrollo económico del país.



Mora subrayó que el sector no solo genera empleo, representando el 6,7% del total de empleos en Colombia, sino que también moviliza a toda una cadena productiva de al menos 32 subsectores.



Es esencial señalar que esta decisión coloca la tasa de interés al menos un 4% por debajo de la tasa política para los créditos hipotecarios en Vivienda de Interés Social, y hasta un 6% menos para el Leasing Habitacional No Familiar en viviendas que no pertenecen a esta categoría.



Tenga en cuenta que la tasa techo de Bancolombia estará disponible para los desembolsos en pesos realizados hasta el 31 de diciembre de 2024, brindando a los colombianos una ventana de oportunidad para acceder a la propiedad de vivienda con condiciones financieras más favorables.



Para obtener más información sobre los proyectos que califican para este beneficio y los detalles adicionales de las condiciones pueden visitar el sitio web oficial de Bancolombia: https://www.bancolombia.com/personas/creditos/vivienda/credito-hipotecario-paracomprar-vivienda





(Vea: SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio