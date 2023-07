Ventas de vivienda en Bogotá se contrajeron 57 % el primer trimestre

El sector de la vivienda y la construcción en Colombia no ha tenido un 2023 muy sencillo, debido a las constantes bajas que ha sufrido.

Esto no ha discriminado a ninguna parte del país y el caso de Bogotá no ha sido la excepción. No obstante, en esta zona del centro del país se ha estado presentando un aumento en la demanda de compra de vivienda a pesar de la contracción de ventas en un 57 % en el primer semestre del 2023 si se le compara con el mismo periodo en 2022.



Así lo afirmó Edwin Chivirí, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, en una entrevista con EL TIEMPO, mencionando que el factor de la demanda ha presentado una resiliencia importante, lo cual permite al sector proyectar un segundo semestre con mejores ventas.



El ejecutivo mencionó que desde Camacol se tienen"tres expectativas. La primera, que esperamos que las búsquedas de vivienda y el interés de los hogares de comprar vivienda aumenten en un 30 % en el resto del año. Lo segundo que tenemos como expectativa es que ojalá con lo que esperamos en el segundo semestre del año podamos superar las 50.000 unidades de vivienda comercializadas en Bogotá, que es un número inferior al del año pasado, pero ciertamente sería superior al del 2019".



Chiriví dijo que, en el presente, Bogotá cuenta con más de 40.000 inmuebles residenciales disponibles para la venta, de las cuales 27.058 son viviendas de interés social (VIS), con un precio inferior a los 175 salarios mínimos, además de 13.500 viviendas no VIS.



Las caídas

Según el ejecutivo, se han presentado reducciones en iniciaciones y lanzamientos. Cifras de Camacol arrojan que en Bogotá se lanzaron 15.345 viviendas entre enero y julio del 2023, mientras que en el 2022 fueron 28.160.



"Cuando uno compara con los años previos a la pandemia, en efecto los volúmenes actuales de comercialización son bajos, porque venimos de dos años excepcionales, pero si lo comparamos incluso con el 2020 y el 2019, los números son muy cercanos. Lo que ocurrió en el 2021 y el 2022 es que fueron años en los que las tasas de interés fueron excepcionalmente bajitas", agregó Chiriví.



Una de las representaciones de esta situación ha sido las caídas en las ventas de vivienda en la capital del país. Según Camacol, en el primer semestre del año pasado se comercializaron 31.096 viviendas, mientras que a cierre del mismo periodo en 2023, la cifra fue de 15.762 unidades, es decir, una reducción del 49 %.



"Lo que creemos y lo que estamos viendo es que en el primer semestre tocamos fondo en el mercado con las condiciones macro y de subsidios. Pero la búsqueda y la intención de compra de los hogares que se registró nos advierten de un repunte favorable en el segundo semestre", agregó Chivirí para EL TIEMPO.



De acuerdo con datos entregados por el directivo, en la ciudad se están adelantando "531 proyectos, que más o menos son 6,7 millones de metros cuadrados. Si nos fuéramos por el número de proyectos, serían Usaquén, Suba, Chapinero, Fontibón y Barrios Unidos".

Encuentro del sector

Con el propósito de dinamizar el sector de la construcción, potenciar su fuerza comercial, analizar el futuro de la vivienda en Colombia y explorar nuevas líneas de negocio, vuelve el Encuentro Nacional de Ventas, un espacio estratégico que se desarrollará en Santa Marta los próximos 17 y 18 de agosto.

Este evento contará con panelistas expertos como Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol); Catalina Londoño; Carlos Andrés Gómez; Mauricio Parrado; Jorge Arango Noguera; Juliana Vega; Mauricio Duarte; Ernesto Villamizar y Sandra Cardona, entre otros.

La agenda académica abordará ejes temáticos como análisis de las cifras de la construcción para conocer datos e indicadores clave que proporcionarán una visión general de la salud y el crecimiento de la industria, incluyendo el gasto en construcción, el mercado inmobiliario y la inversión en infraestructura; las tendencias actuales como la sostenibilidad, la digitalización, la construcción modular, la eficiencia energética y la economía circular; el futuro de la construcción para comprender hacia dónde se dirige el sector y las perspectivas a largo plazo; las nuevas líneas de negocio y oportunidades de crecimiento con el fin de identificar áreas prometedoras y emergentes para la diversificación y expansión de negocios de la vivienda; del storytelling al storydoing; la biología de la felicidad aplicada al proceso comercial y la experiencia al cliente.

El Encuentro Nacional de Ventas será en el Hotel Irotama de la capital del Magdalena. Los interesados pueden registrarse y obtener más información en la página web Eventos - Camacol o comunicarse al número telefónico 3222705844 y correo electrónico lpinzon@camacol.org.co.





PORTAFOLIO