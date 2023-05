Los mejores 'vivideros' que hay en Bogotá, según expertos

Bogotá es una ciudad que, como cualquier otra gran urbe, tiene sus problemas, lo que ha llevado a que los ciudadanos cada vez vean con peores ojos el vivir en al capital del país.



Las razones de este fenómeno pueden ser varias, como la inseguridad, la movilidad, el aseo o la contaminación, aspectos que se han vuelto un ‘pan de cada día’ para los bogotanos.



No obstante, expertos en urbanidad, en declaraciones a EL TIEMPO, mencionaron que, pese a que se sienta que en Bogotá converge el caos de forma permanente, tanto en las vías principales, sectores comerciales y de esparcimiento o barrios residenciales, la ciudad no carece de buenos lugares en donde se pueda vivir.



De acuerdo con Nadye Rangel, secretaria del Hábitat de la ciudad, los buenos ‘vivideros’son aquellos sectores que se encuentran cerca diferentes servicios, como el transporte, los parques, el espacio público, centros de salud, escuelas y, por supuesto, el trabajo.



“Con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de ‘Bogotá reverdece’ la aspiración es construir la ciudad de los 30 minutos, donde a los ciudadanos les queden cerca los distintos servicios y que no se demoren una hora y media yendo y regresando del trabajo o de donde estudian, ese tipo de cosas ayudan a vivir mejor porque tiene cerca las diferentes ofertes ofertas”, mencionó Rangel.



De igual mera agregó que un ejemplo puede ser el tradicional barrio Pablo VI, en la localidad de Teusaquillo, pues simple con todas las características mencionadas anteriormente.



Por otro lado, el urbanista Mario Noriega afirmó que, para él, una buena zona para vivir es como lo plantea su colega Jane Jacobs en su libro ‘Muerte y vida de las grandes ciudades americanas’, en el cual se analiza por qué hay ciudades que se están “muriendo” y la gente las está abandonando, y porque hay otras que son unos buenos vivideros.



Según Noriega, los mejores vivideros en la ciudad están en las zonas del centro-occidente de la ciudad, como Teusaquillo, Palermo, San Luis y Pablo IV, en el oriente, como Santa e, La Merced y Bosque Izquierdo; en el suroccidente, Rafael Uribe Uribe y Centenario; en el norte, Usaquén, Bella Suiza y Santa Ana.



El urbanista también destacó otros varios como La Patria, San Martín, Polo Club, en el norte; Fontibón y La Felicidad en el occidente; y Chapinero en el noroccidente. De igual manera mencionó que sitios como La Candelaria y La Perseverancia, en el centro de la ciudad, también son buenos ejemplos.



