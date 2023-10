Los efectos económicos de la bajada en ventas de viviendas

En el marco del congreso anual de la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), el presidente del gremio, Guillermo Herrera, anunció las cifras del sector vivienda para el mes de septiembre, que evidenciaron una caída en las ventas de 49% de manera anual y 48% este año, dinámica que se ha mantenido desde al menos hace 10 meses.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Entre enero y septiembre se han dejado de vender 92.000 viviendas, de las cuales 73.000 fueron VIS.



(Caída de ventas de vivienda deja $17 billones de pérdidas en inversión).



“Para septiembre, la pérdida en inversión en el sector residencial supera los $17 billones, es decir, casi dos puntos porcentuales del PIB menos en inversión. Las iniciaciones ya reflejan los efectos de la dinámica comercial y caen un 23%, nuevamente jalonadas por la VIS”, explicó Herrera.



Herrera señaló con preocupación que esta dinámica, sin embargo, es necesario reactivar esta industria y que el pasado ha enseñado cómo hacerle frente a las crisis económicas.



“El pasado nos ha enseñado que hacer para superar las crisis, y cómo hacerlo. Las fórmulas para reactivar la economía, con base en la construcción ya han sido probadas. Sin embargo, debemos reconocer que en esta ocasión aún no se han desplegado estas fórmulas en todo su potencial para implementar una estrategia contracíclica sustentada en la vivienda”, señaló Herrera.

Vivienda. Archivo Particular

Entre las causas, el dirigente gremial apuntó al bajo crecimiento, una inflación que se mantiene muy por encima de los niveles saludables, y unas tasas de interés elevadas.



(Colombianos tardan más de siete meses en vender su casa).



“El sector de la construcción de vivienda sufre las consecuencias de la incertidumbre por las dificultades para el cierre financiero de los hogares. El punto de partida entonces debe ser, cómo reactivamos la decisión de compra, el cierre financiero y la confianza natural en el modelo conocido, probado y necesario de preventa que soporta nuestro sector”, recomendó el presidente de Camacol.



Desistimientos en rojo

Como efecto colateral de la situación macroeconómica, se ha imposibilitado tener un cierre financiero. Los hogares colombianos han tenido que dejar atrás su sueño de comprar su vivienda. En solo lo corrido del año los desistimientos han crecido un 90%, además 23.000 de los 30.000 hogares que han renunciado, lo hicieron a una vivienda de interés social.



“En este segmento las renuncias crecieron un 135%, afectando a los hogares más vulnerables”, dijo Herrera.



Vivienda iStock

Política contracíclica



En el panel: ‘el sector inmobiliario frente a los retos económicos y políticos’, expertos del sector señalaron que una política de reactivación es urgente para mantener los empleos y apalancar la industria que completa más de 11 meses cayendo.



(¿Cómo está el panorama de la construcción de vivienda en el país?).



En la reunión, Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, mencionó que el sector está en crisis, “es decir, toco el piso” y señaló que es necesario que el Gobierno revise su política contracíclica y si las medidas de focalización del programa funcionaron “si están llegando a esos municipios 4, 5 y 6 o solo se paralizó el sector”, aseguró el dirigente.

Vivienda Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Fue enfático en que, si bien se pueden realizar correcciones para evitar la dependencia este subsidio, no es el momento indicado para hacerlo.



Laura Milena Roa, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), mencionó que, si bien existe un gran reto en materia económica, se están tomando medidas.



(Vivienda, la única cartera que no reportó deterioro en julio).



“Estamos haciendo todo lo posible por reactivarlo de nuevo. No es la solución perfecta, pero es un inicio para que este sector se movilice y que más colombianos puedan acceder a una vivienda en el país”, cerró.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio