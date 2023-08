'Asignar no es lo mismo que desembolsar': Camacol sobre Mi Casa Ya

La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco, pidió a las empresas de construcción cobrar los subsidios de Mi Casa Ya que siguen pendientes. Ante esto el presidente de la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, le aseguró a PORTAFOLIO que el proceso, ante la ley, les da un plazo de hasta 12 meses para cobrarlo, además que no es un trámite rápido de hacer.



"La reactivación económica es tarea de todos. Tenemos 22.923 subsidios de #MiCasaYa asignados, por un valor de casi $665 mil millones, que las empresas constructoras no han cobrado. Por favor, agilicen su gestión. Estos recursos impulsan sus empresas y la economía @petrogustavo", dijo la ministra de Vivienda en su red social X.

Al respecto Guillermo Herrera dijo que si bien hay más de 22.000 subsidios que no se han cobrado, y hay algunos pocos de hace algunos años sin cobrarse, la mayoría son del año 2023 (18.339), y han sido asignados recientemente.



"La reglamentación vigente da hasta 12 meses después de la asignación para poderlos legalizar, es decir, cobrarlos. Ese tiempo se da porque para poder solicitar un desembolso, se necesita la marcación del 'fresh', que se reanudó a junio de este año, además, se necesita escriturar las viviendas, hacer la subrogación de los créditos, quedar al día en las obligaciones financieras, y luego ahí sí, después de todos esos trámites, se pueden solicitar los desembolsos de estos subsidios", explicó Herrera.



Además, señaló que parte de esos 18.339 subsidios pendientes de este año, más de 5.000 fueron asignados hace apenas unos pocos días, por lo cual no cree "que sea tan rápido ese proceso, en dos o tres días, ese proceso".



A propósito recordó que "asignar no es lo mismo que desembolsar". El primero es un trámite administrativo, que permite el derecho al cobro mediante más trámites, por eso la reglamentación brinda hasta un año para realizar todo el proceso.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio