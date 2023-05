Programa Cambia Mi Casa: entérese si es beneficiario del subsidio

Este martes el Ministerio de Vivienda anunció el inicio del programa Cambia Mi Casa, el cual promete mejorar las condiciones estructurales de 400.000 hogares a través de un alivio financiero que va hasta los 22 Salarios Mínimos Legales Vigentes dependiendo el tipo de intervención que se realice.



Lea: El 88% de hogares estrato alto no tienen apetito por comprar vivienda

En Colombia, cerca de 4 millones de hogares tienen una vivienda y enfrentan condiciones habitacionales inadecuadas: sus casas presentan serias deficiencias en pisos, techos, baños y cocinas, entre otras carencias de infraestructura que afectan la salud y la calidad de vida de los hogares.



Con esto en mente, el Gobierno Nacional abrió el programa Cambia Mi Casa, con este personas con viviendas con condiciones deficientes podrán acceder hasta 22 SMMLV para mejorar sus hogares.



Lea: ‘Preventa de vivienda está afectada, pero tomando medidas’: Cusezar

​

¿Cómo saber si aplico?

Primero, será utilizado del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) como instrumento para la verificación de las condiciones de vulnerabilidad en todas las modalidades. Los beneficiarios de Cambia Mi Casa deben tener un puntaje Sisbén igual o inferior a C18.



Otros requisitos en el caso del nivel urbano exigen que cada hogar aspirante tenga entre 2 y 4 personas por habitación para dormir, no tener conexión a alcantarillado, no tener sanitario o contar con uno conectado a un pozo séptico o sin conexión; letrina; con descarga directa a fuentes de agua (bajamar) o no tener conexión al acueducto.



Lea: Cada vez más familias del país viven en hogares en arriendo



En el caso de la ruralidad los hogares deberán tener más de 2 personas por habitación para dormir, obtener el agua de fuentes no convencionales (pozo sin bomba, aljibe, jaguey o barreno; agua lluvia; río, quebrada, manantial o nacimiento; carrotanque; aguatero; o agua embotellada o en bolsa) o no tener sanitario o con uno conectado a pozo séptico o sin conexión; letrina; con descarga directa a fuentes de agua (bajamar).



Además los hogares que deseen el subsidio deberán tener pisos de tierra, arena o barro, tener paredes exteriores en materiales inadecuados (madera burda, tabla o tablón; caña, esterilla, u otros vegetales; materiales de desecho, o ausencia de paredes) o no contar con un cuarto para uso exclusivo de cocina.





¿A quién va dirigido el programa?

Los esquemas en los que los actores convocados pueden participar son:



1. Gestión comunitaria:



Convoca a organizaciones populares, entidades, empresas y otros actores interesados en ejecutar los mejoramientos de vivienda, con el fin de asignar los subsidios familiares de vivienda, rurales o urbanos, posterior a la verificación y certificación de las obras ejecutadas, y previo cumplimiento de requisitos de acceso al subsidio.



Se busca que este esquema se ejecute a través de actores del sector de la economía popular, siendo estas organizaciones las principales ejecutoras del modelo. También podrán participar las cajas de compensación familiar, las entidades territoriales, entidades sin ánimo de lucro y todos los actores en capacidad de ejecutar intervenciones por sus propios medios técnicos y recursos.



2. Asociativo para entidades sin ánimo de lucro y entidades territoriales:



Buscará desarrollar alianzas con entidades que cuenten con la experiencia y capacidad para ejecutar proyectos de mejoramientos de vivienda, con el fin de financiar la ejecución de intervenciones para la población focalizada por el MVCT. A diferencia del esquema de gestión comunitaria, se busca suscribir convenios de asociación donde las entidades, según su naturaleza, puedan cofinanciar con recursos de Fonvivienda; sin embargo, la ejecución estará en cabeza de dicha entidad, empresa u organización.



Lea: Cuántos colombianos cuentan con una vivienda propia en 2023



3. Público:



A través de Fonvivienda y la contratación de patrimonios autónomos se contratará y ejecutarán mejoramientos de vivienda mediante la asignación de subsidios familiares de vivienda rurales o urbanos. Este esquema permitirá que se realicen intervenciones 100% subsidiadas, o intervenciones cofinanciadas con recursos de las entidades territoriales, según la categoría municipal.

​

¿Cómo acceder?

La postulación de los hogares interesados está a cargo de la entidad territorial y de las entidades ejecutoras del proyecto de mejoramiento, tales como asociaciones populares, juntas de acción comunal, cajas de compensación familiar y pequeños constructores, entre otros actores.



En tal sentido, las familias deberán acercarse a las alcaldías, gobernaciones o entidades gestoras de proyectos que tengan oferta disponible de mejoramientos de vivienda para el programa Cambia Mi Casa. Los hogares no deben presentar documentación al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.



Los hogares deben cumplir las siguientes condiciones:

- Habitar la vivienda a intervenir.

- Ser propietarios, poseedores u ocupantes de la vivienda con al menos cinco (5) años de anterioridad a la postulación del subsidio.

- Un valor de la vivienda inferior al tope de VIS, de acuerdo con el avalúo catastral.

- Tener un puntaje de Sisbén IV igual o inferior a C18.

- No haber sido beneficiado ninguno de sus miembros con un subsidio familiar de vivienda en modalidad de adquisición, durante los últimos diez (10) años, con algunas excepciones.

Vivienda. iStock

En el caso de las organizaciones comunitarias, estas podrán manifestar su interés de participar en Cambia Mi Casa a través de la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (www.minvivienda.gov.co), donde encontrarán la información general, preguntas frecuentes y convocatorias.



Las organizaciones deberán remitir los anexos de la convocatoria de su interés al correo cambiamicasa@minvivienda.gov.co. Dependiendo del esquema al que deseen presentarse, deberán informar sus posibilidades y necesidades de cofinanciación.



Por último, las entidades territoriales interesadas en participar podrán manifestar su interés de participar en Cambia Mi Casa a través de la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (www.minvivienda.gov.co), donde encontrarán la información general, preguntas frecuentes y convocatorias.



Lea:Invertir en vivienda nueva o usada, ¿cuál es mejor?



Las entidades territoriales deberán remitir los anexos de la convocatoria de su interés al correo cambiamicasa@minvivienda.gov.co. Dependiendo del esquema al que deseen presentarse, deberán demostrar el cumplimiento de los requisitos correspondientes.



Tanto para las organizaciones comunitarias como entidades territoriales la convocatoria empieza desde este 16 de mayo.



Es necesario recordar que para todos los esquemas se requerirá de la supervisión técnica de los proyectos y la certificación de la existencia del mejoramiento para el desembolso de los recursos del subsidio.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio