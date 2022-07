Las cambios que Century 21 está realizando en el negocio de vivienda

Comprar o arrendar vivienda es una tarea muy distinta ahora que hace 20 años. La tecnología, la pandemia e incluso la moda ha influido en la toma de la decisión más importante en la vida de los colombianos. Ante esto, inmobiliarias de renombre han tenido que lanzarse al ruedo y seguirles el paso de las tendencias del mercado.



Este es el caso de Century 21, la cual está bajo el mando su presidente, Alberto Rodríguez, quien en entrevista con Portafolio contó la transformación de su modelo de negocio.



En una inmobiliaria tradicional, ¿cómo se han mantenido con sus competidores digitales?



Estas plataformas llegaron a dinamizar el mercado inmobiliario demostrando que se pueden hacer más cosas. Habi, compra de contado y nosotros pensamos que es bastante interesante, de hecho ellos nos contactaron hace un tiempo diciendo “nosotros compramos, ayúdennos a venderlos”, y hemos hecho un par de operaciones, pero eso también llevó a que nosotros ofreciéramos el mismo servicio.



Hoy Century sacó un nuevo servicio que se llama: ‘Century 21 te compra’, y saldremos con este productos a los vendedores, comprando vivienda de contado.



¿Cuál es su diferenciador?



Habi es una startup que tiene sus inversionistas, nuestro producto es con un fondo de capital privado, así las personas podrán invertir en el fondo para comprar inmuebles. Lo armamos de una forma de que si una persona desea comprar inmuebles, que a veces necesita de mucho capital, aquí podrá comprar a través de capital privado con una fiducia.



El fondo inicial será de $20.000 millones, saldremos a comprar y pagaremos de contado al vendedor. La gran ventaja que tenemos es la experiencia.



El inmueble se compra en promedio por debajo del precio un 25% y se vende por debajo del 5% para generar una rotación pronta.

Alberto Rodríguez, presidente de Century 21. Archivo particular

¿Cuándo las personas podrán empezar a invertir?



Ya hicimos las pruebas piloto, ya compramos y vendimos 16 inmuebles, estamos esperando legalizar con las dos fiducias y terminando con los permisos de la Superintendencia Financiera para crear el fondo.



La idea con estos $20.000 millones, es hacer como con un carrito de compras y tener 20 inmuebles de $1.000 millones o 60 de $300 millones. La expectativa es en dos meses iniciar.



¿Por qué crear este producto?



Hay personas que también son inversionistas, que en lugar de comprar un inmueble y venderlo aquí puede tener muchos inmuebles y venderlos. Además de tener participación en varios.



El papel del agente inmobiliario es juzgado, ustedes ¿cómo lo ven?



Para mi la persona más informal para comprar un inmueble es el comprador, pues ha recorrido 7 u 8 inmuebles, hace el trabajo de comparar y comparar, qué es lo que quiere.

Hemos visto que las personas que quieren comprar realmente no saben qué es lo que necesitan, a veces solo creen que quieren comprar algo, ahí entra el agente. El consultor es un psicólogo, analiza qué es lo que valora el cliente.



¿Es necesario en el proceso de compra?



Un buen agente sí. Muchas personas dicen: “yo pongo el anuncio y no necesito que venga un agente para que un tercero vea mi casa”, pero no es solo eso, él va más allá, te presenta al cliente que ya sabe qué quiere comprar y asesora a todos, no es solo hacer una escritura o una promesa, el vendedor necesita el dinero rápido.



El agente, no desaparecerá pronto. Dicen que la inteligencia artificial podría reemplazarlo, pero no, comprar es un tema también emocional y necesita de un buen agente.



¿Cómo le ha ido a Century 21 con este panorama?



Tenemos dos líneas de negocio, los arriendos y las ventas. En pandemia los arriendos dieron un alivio en el flujo de caja, pero pospandemia se esta comprando todo lo que no se compró, hubo efecto rebote, como la vivienda usada está más costosa, se está viendo más. Hay una buena oportunidad de conseguir vivienda usada a buen precio.



En 2021 crecimos frente a 2019 un 20%, y este 2022 estamos creciendo un 18% frente a 2021, es bastante prometedor.



¿Cuáles inmuebles son los más demandados?



Hemos notado que los de mayor rotación son entre $250 millones y $400 millones.



¿Hay cambios en la tendencia de compra en pospandemia?



Hay gran dinamismo en arriendos, los inversionistas están comprando para rentar. Entre el 45% y 50% de los inmuebles están en arriendo, sin mirar mucho el lugar, pero quienes compran para vivir si miran dónde.



Con el teletrabajo las personas se desplazaron a otras ciudades o municipios, las personas podrían darse tranquilidad a las afueras.



Sobre compras, ¿cómo eran antes, durante y después de pandemia?



Antes, el 30% de las compras eran a las afueras de Bogotá. Durante pandemia, llegó a ser hasta un 50%, bastante alto. Ahora vemos que incluso aumentaron las compras, son 20% fuera de la ciudad y 80% en la capital. Estamos esperando qué va a pasar con el trabajo remoto.



¿Cómo esperan cerrar este año?



Con Century 21 te compra tenemos una meta de estar moviendo 800 compras/ventas el primer semestre.



En participación del resto de nuestros productos, nuestra meta es crecer un 20%.

PAULA GALEANO BALAGUERA

paubal@eltiempo.com