Cartera de vivienda se ha deteriorado un 4,7%

La desaceleración de la economía ha impactado, entre otros sectores, a la cartera bancaria que tendría una variación real anual del 0,5% en 2020 -3,4 pps por debajo de 2019-. En el marco de esta afectación, la financiación de vivienda y el aumento de su cartera vencida debido a los crecientes niveles de riesgo en impagos, ha generado deterioro en calidad de aproximadamente 4,7%, según el Dane y la banca colombiana. Esto, condiciona la accesibilidad para la adquisición productos hipotecarios.



(Más de un tercio del país están en déficit habitacional).

La intermediación financiera, según Asobancaria, creció a tasas del 6,5% antes de la pandemia. El impulso de la cartera total, que pasó de 3,9% en diciembre de 2019 a 5% en febrero de 2020, tenía la estabilidad de la cartera de vivienda como jalonadora.



Así las cosas, desde el 24 de marzo al 1 de mayo, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) reportó desembolsos del orden $292.000 millones para vivienda VIS y $697.000 millones para No VIS. Pese a esto, resultado de la crisis, según la Encuesta de Opinión de Consumidor (EOC) elaborada por Fedesarrollo, la disposición a la compra de vivienda disminuyó a mínimos históricos, registrando un índice de -62,3%.



(La vivienda se mantiene como un activo refugio).



Cristina Arrastía, vicepresidenta de negocios de Bancolombia, dijo a Portafolio que la entidad, al cierre de abril, desembolsó 3.365 créditos VIS por un valor de $200.440 millones. Sin embargo, hasta marzo de 2020 “se mantuvo una dinámica importante relacionada con crédito de vivienda y leasing habitacional” que, como resultado del aislamiento preventivo y sumado al cierre de notarías y oficinas de registro, se vio disminuida, puntualizó.



Agregó que el segmento No VIS, en lo corrido del año, llego a -23,5% frente a 2019 en su entidad, aspecto en el que coincide con María Cristina Londoño, presidenta del Fondo Nacional de Ahorro (FNA), quien afirmó que se evidenció una caída en desembolsos No VIS de 214 ($32.109 millones) a 101 ($15.501 millones) de marzo a abril, respectivamente.



Por su parte, Jaime Alberto Upegui, presidente de Scotiabank Colpatria, mencionó a este medio que desde el 1 de enero al 20 de mayo del año en curso el banco ha realizado 2.983 operaciones de crédito hipotecario. De este acumulado, acorde al directivo, 253 operaciones se hicieron en el mes de abril, lo que se traduce en una caída de 380 comparado con marzo (633), periodo que afectó el desempeño.



La reducción y el deterioro en la cartera también la evidenció Davivienda, entidad que tuvo la mayor participación en desembolsos de unidades habitacionales durante el primer trimestre del año con un 34,07% en VIS y 32,18% en No VIS y que, según cifras de la SFC, redujo su flujo de colocaciones en este mercado 25% aproximadamente.



A su turno, voceros de Bancompartir aseguraron que a corte de hoy han aprobado $16.000 millones en operaciones de crédito hipotecario y que el reto está en evaluar y entender las posibilidades reales para acceder a una línea crediticia por parte del cliente.



Entre tanto, las cifras del sistema financiero expresaron que en el año pasado se efectuaron más de 183.400 Operaciones de Financiación de Vivienda (OFV) lo que, según datos de la Titularizadora colombiana, representó un saldo de $79,4 billones, es decir, un 15,9% del saldo total de los establecimientos de crédito.



Para este año, Asobancaria proyecta que el crecimiento real de la cartera de vivienda será del 0,2%. También, del total de desembolsos a marzo, hubo una variación de -2,0% comparado con el mismo trimestre del 2019. Marzo presentó -20%.



Bajo esta circunstancia, el Banco W, cuyo producto de microcrédito está enfocado en financiar el mejoramiento progresivo de vivienda de microempresarios y trabajadores independientes, suspendió todas las líneas de crédito. Actualmente tienen saldo de cartera de $268.340 millones.



Entre tanto, el leasing habitacional representó el 23,4% del saldo de cartera hipotecaria en el primer trimestre, según el Dane.



Anderson Urrego Jiménez