¿Quién debe pagar los arreglos de una casa: inquilinos o propietarios?

La responsabilidad por los gastos de mantenimiento y reparaciones en una propiedad de alquiler pueden variar significativamente según las disposiciones legales y los términos específicos del contrato de arrendamiento.



Es esencial documentar y comunicar de manera clara cualquier acuerdo entre el propietario y el inquilino antes de llevar a cabo cualquier trabajo en la propiedad alquilada para evitar confusiones y conflictos.



De acuerdo con la abogada Beatriz Vieira, la Ley 675 de 2001, establece que la responsabilidad sobre los mantenimientos de las áreas comunes está a cargo de la administración del conjunto. Esta responsabilidad puede extenderse a daños en apartamentos debido a negligencia en el mantenimiento del edificio o incumplimientos de normativas de seguridad.



"Entre los desafíos más frecuentes en la gestión de la propiedad horizontal, la falta de mantenimiento sobresale como uno de los principales ya que normalmente, en las copropiedades son muchos los activos fijos que requieren de un mantenimiento y estos usualmente están programados a través de un correo, a través de un calendar, en diferentes plataformas que son aisladas a la gestión del administrador por lo que pasan desapercibidos hasta que ocurre un daño” menciona Daniel Laverde,gerente comercial de Properix



Por otra parte, cuando se presentan daños en una propiedad alquilada que afectan tanto áreas comunes como áreas privadas, según Laverde, la responsabilidad de realizar las reparaciones recaen en el propietario del inmueble. Es decir, si hay daños que afectan partes compartidas del edificio que afectan a las unidades privadas (EJ: la partidura de un tubo de agua, arreglos en la unidad privada de pisos y se perfore la losa, etc.), es el propietario quien tiene la obligación de encargarse de las reparaciones necesarias.



Con respecto a los mantenimientos y arreglos dentro del inmueble, la Ley 675 de 2021 en el numeral 2 del artículo 18, establece que el propietario tiene la responsabilidad de llevar a cabo las reparaciones necesarias en sus bienes para mantenerlos en buen estado. Esto incluye no solo la estructura física del inmueble, sino también las redes de servicios (red de agua, de gas, de electricidad, de alcantarillado, etc) que estén ubicadas dentro de la propiedad. Además, el propietario es responsable de los perjuicios que puedan surgir si no atiende de manera oportuna las solicitudes de reparación o mantenimiento.



Es importante mencionar, que en el caso que la reparación sea derivada de un daño o una acción por parte del inquilino, el arreglo debe contar por parte de este último, como por ejemplo: partidura de una baldosa, daños en las puertas, entre otros.



Ante la falta de cumplimiento de alguna de las partes, es crucial realizar una reclamación ante la inmobiliaria o administración correspondiente, exigiendo el arreglo conforme a lo establecido en el contrato de arrendamiento.



“En estas circunstancias, el uso de tecnología y aplicaciones como Properix para la gestión de propiedades puede ser de gran utilidad. Estas herramientas facilitan el análisis de casos y brindan orientación a todas las partes involucradas, además de permitir un control más eficiente de los mantenimientos preventivos, lo que reduce la necesidad de correcciones costosas a largo plazo” comentó Laverde.



Por su parte, Luis García, de Valenzuela & CIA, una de las inmobiliarias más representativas en Colombia añadió que “con una buena herramienta para la administración de conjuntos no solo se logra tener un control absoluto de los activos del conjunto sino también la transparencia en cada uno de los procesos”



Es fundamental establecer claramente las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento y las reparaciones en las propiedades de alquiler para prevenir malentendidos y disputas. Tanto las disposiciones legales como los términos específicos del contrato de arrendamiento determinan quién debe asumir los diferentes tipos de gastos.



En este sentido, una comunicación transparente, un entendimiento compartido de las obligaciones y el aprovechamiento de herramientas tecnológicas pueden desempeñar un papel crucial en la promoción de una experiencia de alquiler fluida y armoniosa tanto para los propietarios como para los inquilinos.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Portafolio