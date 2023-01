Regulación y oferta, pedidos de los CDA sobre la póliza de daños

La polémica en los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) continúa tras la insistente exigencia de algunos usuarios del seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular.



Este seguro que debe amparar los daños materiales causados a terceros, sin cargo o sobrecosto para el usuario, con vigencia de un año, y que según la Ley debe venir con la adquisición de la revisión técnico mecánica del vehículo, está entre la lista de preocupaciones de los CDA, los cuales alegan que la oferta de esta póliza es aún inexistente, además implica sobrecostos difíciles de asumir.



Según Fenalco Bogotá - Cundinamarca, el inicio de la Ley 2283 de 2023 que exige a los CDA a entregar estos seguros, ha dejado más preguntas que respuestas en estos Centros de Diagnóstico, que aseguran que sin una oferta o regulación al artículo 6, es ‘imposible’ cumplir con la ley.



“El seguro debe ser asumido por cada CDA, y matemáticamente esto no es posible ya que del costo de cada revisión se deben pagar otras obligaciones como Sicov, RUNT, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Empresa de pagos, entre otros, además de los costos propios operativos y empresariales; por lo tanto, de la utilidad no se alcanza a asumir este seguro y no se puede incrementar el precio al cliente pues el valor de la revisión está regulado”, manifiestan.

No obstante, entre el 30% y el 50% de los gastos que se realizan de una revisión técnico mecánica corresponden a pagos a terceros y entre el 50% y el 70% restante de la tarifa, queda en manos del CDA, según datos de la Superintendencia de Transporte.



“Estamos pidiéndole al Ministerio de Transporte que se reconsidere o por lo menos reglamente este artículo de una manera coherente para la actividad comercial tanto de CDA como para aseguradoras, y mientras esto sucede se frene la exigencia.



"Consideramos que esta medida afectará el servicio de la Revisión Técnico Mecánica, que es la que obliga a tener en óptimas condiciones los vehículos para prevenir accidentes y mitigar efecto en el medio ambiente”, aseguró Juan Esteban Orrego, director del Gremio.



Al respecto, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en entrevista con este medio reconoció el vacío y mostró su compromiso por iniciar una pronta regulación de este artículo.



“Estamos estudiando la Ley muy juiciosamente para su reglamentación y haciendo una revisión de los CDA por parte de la Superintendencia de Transporte y en el funcionamiento por parte del Ministerio de Transporte”, indicó.

Sobre una posible subida en los precios, el ministro manifestó que debe ser analizado, como cualquier alza en las tarifas.



Actualmente usuarios y CDA continúan a la espera de una regulación y a su vez, de una oferta sólida para ofrecer esta póliza.



PAULA GALEANO BALAGUERA

PERIODISTA PORTAFOLIO