¿Cesó la horrible noche? En 2024 se reactivaría la vivienda en Bogotá y Cundinamarca

Este jueves, la Cámara Colombiana de Construcción, Camacol, seccional Bogotá y Cundinamarca, reveló el informe de expectativas 2024. En él, evidenció, que hasta en el peor de los panoramas, este año la industria, al menos estas dos regiones, saldrán de los números rojos.



Lea: Este año unos 20.000 hogares desistirían de comprar vivienda

Según Edwin Chiriví, presidente de la seccional, en el caso de Bogotá, en el caso que no se tomen nuevas medidas para reactivar la industria, los lanzamientos lograrán crecer 8,4%, las ventas 12% y las iniciaciones 6,2%. No obstante de tomarse medidas al respecto, e incorporar algunas de las medidas propuestas por el gremio, los lanzamientos lograrían aumentar hasta un 37%, las ventas 24% y las iniciaciones 16%.



En el caso de Cundinamarca la recuperación incluso sería más significativa. De no cambiar nada en el panorama actual, los lanzamientos se incrementarían 5,5%, las ventas 6,7% y las iniciaciones 4,9%. Por el contrario, si se adoptan las medidas necesarias, en el panorama ideal el crecimiento de los lanzamientos subirían hasta un 83%, las ventas un 76,8% y las iniciaciones 32,6%.



“Aquí tenemos que plantear desde el nivel local que la reactivación económica pase necesariamente por la reactivación del sector de la construcción. Vemos un 2024 optimista, pero objetivamente optimista. Es decir, no optimista porque quiere más que la gente compre, sino porque tres condiciones que considerábamos fueron críticas de riesgo en el año 2023, este año empiezan a despejarse”, dijo el dirigente gremial.

Vivienda iStock



El primer reto del año anterior, según comentó, tiene que ver con la reducción de la tasa de interés, que este año empieza a moderarse y calculan que para el mes de marzo, el Emisor reduzca aún más las tasas.



Lea: 53,9% de las cesantías se invierte en comprar y remodelar vivienda



“Venimos observando es que desde mediados del año pasado la tasa de vivienda en pesos es 300 puntos básicos menor a la máxima que tuvimos en 2023. Hoy en día está en el 14,6% y alcanzó a ser del 17,5%, en el caso de la VIS y en el de la No VIS, la tasa alcanzó su máximo histórico de 18,5% y hoy está en el orden del 17%. Entonces, arranca el año con una mejor condición de financiación que la del 2023”, dijo.



En razón de lo anterior, analizaron la reducción en las tasas de los bancos, y encontraron que todos han bajado sus tasas en mayor o menor medida.



El segundo reto del 2023, fue la inflación. Según Chivirí, con las expectativas del año 2024, este indicador será ‘mucho más favorable’ sobre la presión que hará en los costos.

Vivienda iStock

Por último, lo que vislumbraría un 2024 mejor, sería la notable mejoría (mensual) de los últimos meses del año en materia de desistimientos, pues llevan cerca de ocho meses con una reducción en este renglón.



“Si bien el 2023 fue un año atípico en desistimientos, la tendencia mes a mes nos muestra que, en el caso de Bogotá, llevamos por ahí seis o siete meses consecutivos de reducción frente al máximo histórico. Eso es favorable, que el mercado recobra confianza y nos ambienta un escenario de menor riesgo para que los proyectos nos vayan a frenar”, explicó.



Lea: Estas son las localidades de Bogotá en las que más ha subido la vivienda



El máximo de desistimientos en 2023 en Cundinamarca fue de casi 650 unidades al cierre del año 2022 y comienzos del 2023 en el VIS, hoy están en 188 mensuales.

Por tal motivo, insta al Gobierno adoptar medidas para continuar con esta senda de crecimiento. Algunas de ellas son: más presupuesto local, que pueda converger con los recursos del Gobierno Nacional y de las cajas de compensación.



“De pronto, hemos venido conversando con el Gobierno Distrital de crear nuevos programas. Bogotá tendría la capacidad de absorber nuevos subsidios y nuevos programas de vivienda”, explicó Chirivi.

​

Panorama 2023

En el encuentro, el dirigente gremial recordó que el sector de la construcción de edificaciones para el Producto Interno Bruto de la ciudad ha sido fundamental en los últimos años. Mencionó que mientras la economía bogotana ha crecido en la tasa promedio entre el primer trimestre del 2021 y el tercer trimestre del 2023 por el orden del 8%, el crecimiento de edificaciones lo ha hecho al 11,6%, es decir, 3,6 puntos porcentuales por encima del PIB de la ciudad.



“Hemos estado jalonando la dinámica económica de reactivación en la ciudad. Claramente a lo largo del último año la tasa de crecimiento en el sector del PIB ha estado muy bajita y el último dato nos describe una contracción ya de menos 5,8%”, explicó Chiriví.



Además, el sector genera el 14% del empleo de la ciudad y región, a lo que se suma que es un sector con efecto multiplicador y después de la industria es el segundo de más importancia en la economía colombiana.



De allí radica la importancia de impulsar al sector y lograr ese escenario ideal para el año 2024.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio