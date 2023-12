Así puede ahorrar la prima de Navidad en el FNA para tener casa propia en el 2024

Los trabajadores en Colombia ya están calculando cuándo y de qué manera recibirán la prima navideña.



Vale la pena recordar que este dinero extra equivale a 15 días de sueldo y se otorga por cada semestre laborado.



Además, los empleadores tienen como plazo límite el 20 de diciembre, según lo estipulado por la Ley 1788 del 2016.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



No obstante, más allá de la proximidad de contar con estos ingresos, lo importante es saber cómo lo va a utilizar. Así, un aspecto interesante a considerar es utilizar la prima como un punto de partida para alcanzar el sueño de la casa propia.



Al respecto, Laura Roa Zeidán, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), sugiere que la prima navideña se ahorre en esta entidad, pues podría ser uno de los pasos más sólidos hacia la adquisición de una vivienda.



(Vea: Prima de Navidad: consejos para saber qué hacer si no gasta todo ese dinero extra).



"El inicio del ahorro comienza con establecer un objetivo, y quizás uno de los objetivos más nobles sea tener tu propia casa", comentó Roa Zeidán.



Se trata de que el trabajador abra una cuenta de Ahorro Voluntario Contractual (AVC), que le ayudaría a no malgastar la prima de fin de año y, en su lugar, encaminarse hacia metas financieras más ambiciosas.



(Vea: Fue a una tienda y mostró los productos más baratos para regalar en Navidad).



Consejos para utilizar la prima de navidad en el FNA

Ahorro iStock

Estas son las recomendaciones de la entidad:



1. Opte por preservar y capitalizar su prima depositándola en el Fondo Nacional del Ahorro a través de una cuenta de Ahorro Voluntario Contractual (AVC).



2. Considere la posibilidad de posicionar el ahorro de su prima en el FNA como una prioridad, entendiendo que este paso puede ser el trampolín para alcanzar la anhelada meta de tener su propia vivienda.



3. Antes de utilizar su prima, realice una exhaustiva revisión de las líneas de crédito para vivienda ofrecidas por el FNA, identificando aquellas con tasas de interés más favorables.



(Vea: Pago del acueducto en Bogotá ahora se puede realizar con tarjeta de crédito).



4. Establezca un enfoque estratégico al elaborar una lista de necesidades primarias, tales como deudas pendientes, y reserve el remanente en el Fondo Nacional del Ahorro.



5. Desarrolle una planificación financiera completa que contemple una meta de ahorro en el FNA, asignando un porcentaje razonable de su prima para este propósito.



En general, asignar una parte de su prima al ahorro en el FNA puede generar rendimientos a largo plazo, proporcionando un beneficio financiero sostenible en el tiempo.



(Vea: Revelan números de la suerte de Diomedes para intentar ganar dinero en Navidad).



PORTAFOLIO