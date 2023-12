Duppla: la opción de compra de vivienda para trabajadores informales

Una de las metas de los colombianos es adquirir vivienda propia; sin embargo, las alternativas del mercado en el país cada vez son más restringidas y la banca tradicional solicita cumplir más requisitos para obtener créditos hipotecarios, haciendo más dispendioso obtener vivienda.



Es por ello que la startup Duppla, fundada recientemente por Felipe Fierro y Cristian Villamizar, adaptó el modelo rent-to-own, que ya ha sido probado en diferentes países, para cambiar las reglas del juego dentro del sector.



En entrevista con Portafolio, los fundadores dieron detalles sobre este modelo, los requisitos que piden a los interesados y las proyecciones para el próximo año.

¿Cómo funciona el modelo de financiación?

Al respecto Fierro refirió que “es importante aclarar a las personas que nosotros no le prestamos a la gente como en un banco tradicional, funcionamos como socios. Entonces, se hace una promesa de compraventa de cinco años y poco a poco se va comprando la vivienda”.



“En este caso, se firma un contrato de arriendo que permite que en caso de que el comprador no pueda seguir pagando y se retire del negocio, pues nosotros vendemos el apartamento y se regresa el porcentaje que ha aportado con la valorización a nivel que logremos vender el apartamento”, añadió.



Fierro asegura que la idea no es que la persona pierda todo su ahorro, pues no se ‘castiga’ la incapacidad de pago. La idea del modelo es hacer viable la compra de vivienda usada en Colombia.



“Entonces usted puede entrar con un 5% del apartamento y luego tiene 36 meses para terminar de pagar el 30%, una forma más asequible de financiar la cuota inicial. Es una forma de comprar un inmueble usado de otra manera” explicó.



Además, según los fundadores, el modelo “brinda la posibilidad de que no se les despegue el precio que finalmente terminan pagando”.

¿Por qué traer este modelo a Colombia?

“Queríamos actuar como financiamiento puente. Pensamos que podemos ir preparando a nuestro clientes para que eventualmente puedan terminar de comprar un inmueble con un crédito tradicional. La idea es que alcance a sumar la cuota inicial y que nosotros al reportarlo a las centrales de riesgo le ayudamos a mejorar su score crediticio y luego la persona estará lista para tener una financiación tradicional” explicó Villamizar.

¿ Para qué tipos de clientes está pensado este modelo?

“Buscamos financiar a personas que tradicionalmente se quedan por fuera porque no tienen la cuota inicial o no cuentan con un empleo formal, pero tienen todo el potencial y los bancos tradicionales no lo entienden” dijo Villamizar.



“Desafortunadamente más del 50 por ciento de la población trabajadora en Colombia es informal, entonces no tienen la posibilidad de aplicar un crédito hipotecario y esas son las personas que nosotros podemos ayudar” continuó Fierro.



Actualmente, estos son los tipos de clientes con los que trabaja Duppla:



- Personas y parejas jóvenes

- Trabajadores independientes

- Parejas que no tienen un ingreso fijo.

- Pequeños empresarios.

- Empleados formales.



“Es decir, nosotros no vamos por ese cliente de la banca tradicional, sino por aquellos que no lograron calificar por alguna razón. En promedio, recibimos perfiles de estrato 3, osea de clase media. Este es el grueso de nuestros clientes”, comentó Villamizar.



“La verdad es que hemos encontrado en Colombia un montón de gente con muy buena base para entrar en un crédito, pero simplemente no se lo permite el sistema financiero por la normativa estricta de los bancos” concluyeron los fundadores.

¿Cuáles son los requisitos que piden para los clientes?

Al respecto Villamizar mencionó: “Nosotros ofrecemos otras flexibilidades. En el caso de las calificaciones de crédito tradicionalmente, se pide no tener ninguna deuda abierta y sobre todo con el sector real. En nuestro caso, si tienen una deuda pequeña, hacemos que la paguen y ya podrìa comprar su vivienda”.



“Ahora para poder acceder a un crédito con nosotros debe entrar a nuestra página duppla.com o en Instagram y en cualquiera de los dos hay un botón que direcciona a los formularios”.



“Luego lo contactará un comercial que le hará la asesoría para la compra del inmueble. Ahí nosotros hacemos el estudio y, normalmente, en un periodo de dos semanas ya puede estar en su nueva vivienda”.

¿Cómo previenen las pérdidas no les puede responder en los pagos?

Para Villamizar en temas de riesgo “ tenemos una aproximación bastante distinta a la que hacen los bancos”.



“Nosotros sólo compramos activos entre los 100 y 400 millones de pesos en ciudades principales y en barrios consolidados. Si una persona no puede continuar haciendo los pagos entonces nosotros vendemos el inmueble y es muy fácil y porque habitualmente logramos valorizaciones buenas. Si no puede pagar se rompe la sociedad con la persona y se le devuelve el valor invertido cuando se formalice la compra”, explicó.



“Esto es muy diferente a lo que ocurre con un crédito tradicional en el que si las personas dejan de pagar una hipoteca tratan de vender ese inmueble para pagarle la deuda al banco, pero es una bola de nieve que solo se sale de control y las personas estàn en un escenario en que puede perder todo”, añadió.



Con Duppla, “nos puede devolver el apartamento y en ese momento se dejan de causar pagos. Entonces, la deuda deja de crecer”, dice Fierro.

Fundadores de duppla: Cristian Villamizar, Felipe Fierro



¿Cuál sería su competencia en este momento en Colombia?

Al respecto, Villamizar comentó “Nosotros no vemos a la banca tradicional como competidores, al contrario, los vemos como aliados. De hecho, nuestra misión es ser una financiación puente para que la banca tradicional sea la que le provea los recursos a nuestros clientes para terminar de comprar”.



Fierro agregó: “No vamos por el mercado de estos bancos, sino atender a esas personas para las que este sistema no sirve por temas regulatorios o por temas de riesgo. Nos hace sentir muy orgullosos porque somos pioneros en implementar este modelo en Colombia”.

Ustedes operan en Bogotá y Medellín, ¿cómo ven el panorama de compra de vivienda en estas ciudades?

“Actualmente, vemos demasiada prevención en el consumidor para comprar vivienda, pero vemos buenas oportunidades. De hecho hemos encontrado muy buenos descuentos y la verdad es que las tasas van a bajar en los siguientes dos años, entonces creemos que las personas esperaran a que haya menos incertidumbre en el mercado”, dijo Fierro.



Los fundadores aseguraron que “ hay segmentos en el mercado en Bogotá y en Medellín que se afectan más por tasas altas, pero justamente por eso nosotros buscamos otros en los que hay bastante apetito de compra”.



¿Cuáles son los planes de Duppla para el 2024?

Finalmente, Villamizar confirmó: “Este año cerramos con al menos unas 100 viviendas y queremos llegar a unas 500 el otro año y hacerlo de la mano de inversionistas institucionales colombianos”.



“Estamos proyectando trabajar con fondos inmobiliarios grandes del país y trabajamos en consolidar el acceso a estos”, concluyó.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista de Portafolio