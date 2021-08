¿Cómo elegir un buen lote para construir en zona rural?

Por la pandemia muchas cosas han cambiado, entre ellas la forma de vivir y trabajar. Por un lado porque afianzó considerablemente el teletrabajo y con ello, muchas personas decidieran cambiar el lugar de su residencia por espacios libres del Covid– 19.



Una vivienda en el campo, para desarrollar sus actividades laborales es una de las opciones.



(¿Por qué ha crecido venta de vivienda en la periferia de las ciudades?).

De acuerdo a cifras reveladas por Fincaríz, la búsqueda de lotes rurales en el primer trimestre de este 2021 creció en un 20%, frente al mismo periodo del 2020.



En relación a este tema, Rafael Gómez, especialista en Derecho Inmobiliario de la firma CastrOrtizGómez y asesor de la Lonja de Propiedad Raíz de Santander, aconseja en primer lugar hallar un lugar perfecto “con buenas vías de acceso, hospitales, áreas recreativas, entre otros, y sobretodo que se adapte a sus necesidades y estilo de vida. Así mismo, es vital tener claro qué tipo de proyecto es el que se piensa construir en el lugar”.



(‘Alza de insumos no frena la construcción’).



Sin embargo, es muy importante tener en cuenta algunos aspectos al momento de decidir, si es su caso, de comprar un lote rural, sea para vivienda o para un negocio, para evitarse malos momentos y para conocer más sobre cómo funciona el negocio. De esta manera, recurrimos a expertos del portal inmobiliario Fincaraíz, en este caso el abogado Gómez, quien brindó las siguientes recomendaciones sobre el tema.



Solicitar al vendedor la resolución de urbanismo, documento que le indicará si el terrero es apto para construcción, después de esto podrá proceder a solicitar la licencia de construcción.



• Para conocer mejor las características del lote es importante solicitar un certificado de libertad y tradición, donde encontrar la matrícula inmobiliaria individual, los linderos del lote, entre otros. Ojo este debe estar libre para la venta y pertenecer a la persona o empresa que lo oferta. Verifica más información del mismo en la Superintendencia de Notariado y Registro.



• Importante aprender también a identificar un desenglobe, que es cuando el dueño del terreno decide dividirlo en varias fracciones o lotes, así evitar que lo engañen bajo la promesa de que va a existir un loteo.



“Cuando vamos a adquirir un lote de terreno que en algún momento formó parte de un predio de mayor extensión y que fue el predio sobre el cual se obtuvo la licencia y se realizó el desenglobe, hay que verificar no sólo el certificado de libertad y tradición del lote, sino también conocer el folio de matrícula que es el predio de mayor extensión, ya que sin este folio se puede recaer en embargos y afectaciones”, destacó el abogado.



• Otro detalle relevante es hacer una verificación de toda la historia del inmueble, es decir, conocer sus licenciamientos, los certificados del predio y contar con asesoría de la elaboración del contrato de compraventa.



• Las condiciones geográficas del lote son vitales también. Si está en una zona de riesgo ambiental, forestal o inundable, que no esté cerca de un shut de basura, o tuberías, en zonas.



• No olvidar el tema jurídico, los certificados de libertad y tradición, los licenciamientos para los servicios públicos, conocer previamente el predio y consultar el uso del suelo, para saber qué está permitido hacer con el lote.



PORTAFOLIO