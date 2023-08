‘El 45% de población en Colombia está viviendo en arriendo’

Clemencia Parra es la presidenta de Uniafianza, una afianzadora que cumplió 20 años en el mercado inmobiliario.



Unifianza es una empresa que ofrece garantía de contratos de arrendamiento.



¿Cuál ha sido la trayectoria de Unifianza?



Iniciamos en Bogotá, pues personas del sector inmobiliario dijeron que había que tener una entidad que afianzara, diferente de los seguros.



La fianza está en el Código Civil, sin el desarrollo de otros países, pero va creciendo. Con la pandemia en 2020 pudimos atender clientes de manera virtual y ahora tenemos operación a nivel nacional.

¿Cómo les fue con la crisis que generó la pandemia?



Como en 2020 ya se había comenzado la transformación digital y se generaron los incumplimientos por la pandemia debimos pagar $50.000 millones por los contratos en mora.

¿Cuáles han sido los más recientes desarrollos con nuevos aliados?

Tenemos como aliado al Grupo Financiero Aserta de México y la afianzadora Insurgentes. Contamos con un contrato de afianzamiento automático y un mayor respaldo y trabajamos con un producto digital. El grupo Aserta es líder en fianzas y seguros de caución y tienen el producto de fianza digital Nowo, que pone en contacto a arrendatarios y arrendadores para acercarlos en línea. Trajimos eso a Colombia pues el mercado de arrendamientos es único pues acá lo manejan inmobiliarias que protegen los patrimonios de los dueños que hacen toda la operación como administración.

¿Qué cifras hay sobre arrendamientos en el país?

Colombia es un país de arrendatarios. El 45 % de la población vive en arriendo y con la plataforma Nowo queremos ayudar. Hoy, por las tasas de interés y con los precios de los materiales que subieron los de las viviendas y eso sumado a la disminuido para comprar, entonces la opción es el arrendamiento.



A través de esa solución se contactan las dos partes. Se hace reconocimiento biométrico y se revisan los datos y si se aprueba la solicitud se hace el contrato de manera electrónica, con firma digital, con reconocimiento facial y de voz. Se evita tanto papeleo y además hay ayuda de la inteligencia artificial para entregar un resultado.



En México y España están haciendo eso desde hace cinco años y comenzamos en 2021 para adaptarlo acá. Comenzamos el piloto en junio y ya para este mes salimos con el producto.

¿Cómo ayudará ese adelanto?

Recibimos cerca de 800 solicitudes mensuales y esperamos que con la plataforma se incrementen a 2.400 solicitudes al mes.



En 2023, tras algunos ajustes, la expectativa de crecimiento para 2024 es del 30 % en monto afianzado y 40% en solicitudes.



Eso porque con la fianza tradicional tenemos contratos diferentes a inmuebles. Vivienda está entre $1,5 millones y $2 millones, aunque hay cánones desde $200.000 y hasta $17 millones en bienes.

¿Cómo esto va a llegar a mercados más amplios?



La inteligencia artificial puede rechazar a un posible cliente. Por las normas contenidas en Sarlaft (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo) y Sagrilaft (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) se analizan las líneas restrictivas y luego se pasa a una segunda parte y luego se mira que no tenga incumplimientos y deudas en otros sectores. Ahí puede salir rechazada. Al pasar esos filtros la persona puede calificarse sola u optar un deudor solidario.

Clemencia Parra, presidenta de Unifianza. Cortesía Cortesía

¿Qué pasa si alguien no cumple?

Al garantizar el contrato, si no paga el arrendatario, nosotros le pagamos al arrendador el canon por el valor.



La inteligencia artificial está soportada en un modelo de riesgo nutrido en la experiencia de 20 años y por los aliados como Aserta.



Unifianza se convierte fiador de las personas ante el acreedor, que es el propietario. Si ellos no cumplen le pagamos al acreedor.



Solo fiamos arrendamiento de inmuebles y concesión de espacios.

¿Y qué pasa con el arrendatario al no pagar?



Nosotros internamente le cobramos al arrendatario e iniciamos el proceso de restitución del inmueble, un proceso que antes era más ágil.



La cobertura puede ir hasta 36 meses de mora, pero nunca hemos tenido un caso de esos.



En el 90% de los casos utilizamos la conciliación para la restitución para descongestionar el sistema judicial.



Hay empresas que entran en liquidación y hacen acuerdos de pago y el 80% lo cumplen y si no se establece una fecha de entrega máxima y si el acuerdo se incumple se acude al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y le pedimos la certificación de acta incumplida y esto se lleva al juzgado para iniciar la entrega y eso dura más o menos 12 meses.

¿Piensan expandir el negocio?

Queremos ir por otros temas en el futuro. Desde 2026 queremos ir por otro tipo de fianza para otro tipo de contratos como por ejemplo compraventas y créditos.



