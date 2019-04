Conconcreto lanza ‘sala de venta’ virtual para viviendas de lujo

El comprador interesado en la oferta ‘luxury’ de la empresa Conconcreto no tendrá que visitar la tradicional sala de negocios para elegir su vivienda. Ahora, a través de la red contactarán a un ‘anfitrión’, que acompañará el proceso.



Así lo anunció Julián Mosquera, director del proyecto Contree de Medellín, en el cual la firma implementará este modelo de negocio. Según el directivo, que dio a conocer la iniciativa ayer, tras ese primer contacto con el potencial cliente, lo que sigue por parte de Conconcreto es la visita para que el interesado vea los apartamentos en 3D.

“Esperamos darle un giro a la industria con un concepto premium de construcción diferente, a través de la realidad virtual”, explicó el gerente, quien agregó que en el proyecto, que estará ubicado en una zona estratégica de la vía Las Palmas, se invertirán $107.000 millones.



(Lea: Lanzan el primer prototipo de vivienda construida con una impresora 3D)



Otro dato relevante tiene que ver con la personalización de las viviendas. Según Mosquera, la oferta de apartamentos -70 en la etapa inicial y 90 en la segunda- se entregará en obra gris, con el fin de que cada comprador decida junto a un arquitecto el estilo de su inmueble.



“Aunque la compañía recomienda varios arquitectos, el comprador tiene la opción de elegir el que desee”, anotó.



Otra inquietud relacionada con el modelo lanzado por Conconcreto a través de la marca Contree, está relacionada con posibles incrementos en los costos de construcción y acabados durante el proceso de personalización del apartamento. Al respecto, el directivo dijo que a pesar de que esto puede suceder, no cree que sean exagerados.



(Lea: En un año deberá estar listo el túnel de La Línea)



“En todos los proyectos pasan situaciones similares; por eso, una propuesta a nivel comercial será impulsar alguna estrategia para compensar esas variaciones”, señaló.



También en materia de precios, Portafolio indagó sobre un eventual impacto, a propósito del impoconsumo que quedó planteado en la ley de financiamiento para la compra de oferta residencial de más de$ 918 millones. Sobre el tema, Mosquera dijo que “realmente no afectará al público interesado en este tipo de apartamentos, ya que tiene la capacidad para asumir el impuesto”.



De esta forma, la idea es llevar la marca a Bogotá, Cali y Barranquilla, dónde, de hecho, ya se están evaluando las opciones. Incluso, a futuro, otro objetivo es tener más socios.

De hecho, “en esta primera etapa solo está involucrado Conconcreto”, dijo Mosquera, quién anotó que el objetivo es llegar al punto de equilibrio en unos 12 o 15 meses.



LA APUESTA SOSTENIBLE



Contree contará con un componente de genera- ción de energía solar que aún no ha sido implementado en construcciones de este tipo. La creación de una nueva marca, la implementación de paneles solares en las zonas comunes del proyecto y el proceso de construcción de los apartamentos tienen un componente tecnológico, innovador y sostenible que hará la diferencia.



El directivo destacó que los apartamentos tendrán entre 105 y 133 metros cuadrados. Por otro lado, la firma detalló que una novedad del modelo de negocio, es que “de forma virtual, los compradores podrán hacerle seguimiento al avance de obra de su propiedad”.



En Twitter: @GabrielFlorezG