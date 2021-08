Consejos para vender una vivienda más rápido

El sector inmobiliario cada mes ha presentado mejores resultados en la venta de inmuebles en el país y expertos aseguran que va a seguir en alza el mercado hasta el 2022. Esto, se debe a diferentes factores como los múltiples programas de subsidio otorgados por el Gobierno Nacional que impulsó luego de la pandemia del Covid-19, la depreciación del precio del metro cuadrado y el 'boom' de la inversión en propiedad raíz, entre otras variantes que son muy positivas en medio de la reactivación económica.



En julio los colombianos adquirieron 19.126 unidades VIS y No VIS, un 30% más frente al mismo periodo del año anterior. El resultado se dividió entre 14.190 viviendas de interés social y 4.936 que no están catalogadas en esa categoría, según el último reporte de Galería Inmobiliaria.



Lo más interesante es que en los primeros siete meses del año se vendieron 129.980 unidades VIS y No VIS, siendo uno de los mejores resultados a nivel histórico en ventas entre enero y julio. Esto, no solo representó un crecimiento del 59 % frente al mismo periodo del año anterior, sino que se encuentra muy cerca de superar la meta de las 176 mil viviendas que se comercializaron en todo el 2020.



Si bien estas cifras son una buena noticia dentro del sector también significan un reto para quienes se desempeñan como agentes inmobiliarios, bien sea como independientes o que trabajen para una agencia. La razón es muy sencilla, el aumento de ventas provocará una mayor competencia.



De esta manera, se convierte más que necesario para estos vendedores, adaptarse a las nuevas herramientas digitales, adquirir nuevas aptitudes y conocer las nuevas tendencias de los compradores para así llegar a cumplir con las metas propuestas.



Salomón Muriel, CEO y cofundador de Finco.co, la plataforma más completa de información sobre el mercado inmobiliario, señaló que el sector “está sufriendo cambios gigantescos que solo se pueden solucionar por medio de la evolución del negocio. Ahora podemos ver a nuevos jugadores quienes ya automatizan hoy en día la compra de inmuebles, el proceso de hipotecas, la construcción y todo lo que hay en medio”.



“Con la tecnología, los actores del mercado aseguran ser parte de quienes sobreviven al cambio”, agregó Muriel.



Es por ello, que su plataforma se convirtió en el “hub” al que suelen llegar miles de agentes inmobiliarios buscando los datos y los argumentos que les permita tener la información exacta para vender o arrendar cualquier inmueble.



Quienes ingresan están a tan solo un “clic” de obtener en minutos información sobre el costo real de cualquier propiedad, calcular con exactitud la conectividad vial, descubrir los espacios cercanos de gran relevancia para el comprador y, obtener estadísticas de mercado en la zona.



A la fecha, ayudaron a tomar decisiones sobre más de 33 mil inmuebles y cuentan con miles de usuarios mensuales, entre ellos más de 1.800 agentes independientes y agencias inmobiliarias de gran reconocimiento como PADS, Fonnegra Gerlein, Mubrick, Remax entre otras.



Teniendo en cuenta su expertiz, el CEO de Finco.co, dio cinco recomendaciones que todo agente inmobiliario debería tener para vender más rápido cualquier propiedad:



1. Ser consciente y honesto con las falencias y fortalezas del inmueble: ¡Rara vez un inmueble es perfecto! Ya sea por temas de seguridad, locación, mantenimiento o hasta los vecinos. Por lo tanto, se deben tener en cuenta todos estos factores al momento de negociar y valorar el inmueble.



2. Ser realistas con el precio: El valor “sentimental” del vendedor en muchas ocasiones estará por encima del valor real del inmueble, y no hay que olvidar que precios altos conllevan una mayor demora para su venta. De esta manera, se debe ser realista con el costo según el estado del inmueble, sus características y la zona.



3. No comparar el inmueble solo por cercanía, sino por similaridad: El metro cuadrado por zona es un mito: Cada inmueble tiene su propio precio. Aún dos inmuebles idénticos en todo sentido tienen un precio de mercado ligeramente diferente por estar en pisos distintos, o una distribución interna diferente. Entonces al hacer comparativos, se deben usar solo apartamentos muy similares en tamaño, distribución y antigüedad.



4. Estar lleno de argumentos: La venta o renta de un apartamento tiene tanto que ver con el cliente cómo con el apartamento. ¿Queda cerca al colegio de los niños? ¿Hay jardines? ¿Parques para sacar al perro? ¿Clínicas? Dependiendo del cliente cada cosa tendrá mayor o menor importancia y si conocemos sus necesidades podremos presentar los mejores argumentos.



5. Aprender a manejar las expectativas del proceso: Lastimosamente las operaciones de venta o renta de inmuebles en Colombia tienen muchas demoras por temas de seguros, tiempos de hipotecas y notarías. Se debe ser claro sobre el tiempo realista que puede tomar el proceso para así no perder clientes en el camino.



Otro dato importante a tener en cuenta para todos aquellos que se debatirán en los próximos meses en ser los mejores de la industria inmobiliaria, son las generaciones a las que se deberían empezar a enfocar. Según la plataforma Properati, quien registró más de 50 millones de búsquedas de vivienda entre junio de 2020 y mayo de 2021, un 49% de los interesados fueron jóvenes entre los 18 a 34 años.



Ahora los millennial son quienes empiezan a consolidarse como el grupo principal en la fuerza laboral colombiana, y es la generación que en estos momentos se empieza a interesar más en ser dueños de su propio hogar, por ello, es aquí donde en verdad empieza la “aventura” de un agente.



