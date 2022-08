Constructores de vivienda VIS en vilo si se eliminan exenciones

La reforma tributaria propuesta por el Gobierno entrante ha tocado a todos los sectores, y la industria de la construcción no ha sido la excepción.



Para los líderes, el duro golpe afecta directamente a las iniciaciones de vivienda de la población más vulnerable, la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), al eliminar y/o modificar exenciones que ‘compensan’ los costos de construcción para ofrecer estas viviendas.

Para Luis Aurelio Díaz, gerente general de Oikos, con esta nueva dinámica en la que se pondría al sector, los cambios podrían representar el fin de la vivienda VIS y VIP.



“Incluso en algunas zonas intermedias cambió de 135 SMLV, que es el tope máximo, a 150 SMLV porque no daban los cierres en el Gobierno pasado. Se dieron cuenta que era la única forma de poder seguir desarrollando VIS en esos centros poblados donde la gente quiere vivir (...) Si a eso ahora se le quitan las exenciones, el VIS desaparecería”, dijo el gerente general de Oikos.



Sobre los tributos, el líder gremial aseguró que son dos que los tocan directamente: la devolución de una parte del IVA en materiales y la exención a la renta.



(Se necesitan 400 mil viviendas al año para acabar déficit habitacional).



“Si esos elementos se sacan en la reforma tributaria, los cierres financieros del VIS no darían, y con eso se abortarían muchos subsidios, lo cual sería muy grave. Especialmente no darían en las ciudades capitales o intermedias, ya que el costo de la tierra la única forma de compensarlo y estar en los 150 salarios mínimos, es por intermedio de las exenciones que existen”, remató Díaz. Lo dicho por el empresario, es respaldado a su vez por otras constructoras.



Para el gerente general de Contex, Juan Felipe Osorio, sí debe presentarse una reforma tributaria, pero ésta debe preguntase cómo afectará el sector de la vivienda, pues para él, los impactados serían las familias de menores ingresos que son quienes pueden acceder a vivienda propia gracias a los subsidios y la oferta disponible VIS y VIP que a su vez dependen de los beneficios tributarios.



“Queremos llamar la atención en un punto que nos genera incertidumbre como constructores y que impacta realmente a la base de la sociedad, la familias estratos 1, 2 y 3. Y esto se debe a la eliminación de las exenciones tributarias que tenían los vendedores de los lotes destinados a viviendas VIS”, dijo.



Entre las razones, Osorio respaldó lo mencionado por Díaz: “sin estas exenciones, el valor de la tierra, que ya hoy de por sí es muy alto, será aún mayor, lo que hará muy difícil al constructor trabajar, pues ya el margen es muy bajo frente a los topes de vivienda, y el alto costo de los insumos esenciales para desarrollar estos proyectos”, señaló el gerente de Contex.



(Las 16 nuevas obras por impuestos que ejecutará Ecopetrol).



Y es que para los empresarios, esta modificación, limitación y eliminación a las exenciones para el sector, afectaría a la vivienda VIS y VIP, contrariando las prioridades del Presidente en campaña.



“Y aún más a la VIP, las dos poblaciones en las que más se quiere concentrar este Gobierno para generar bienestar, pero que realmente impacta sacándolas del mercado con medidas como esta”, señaló Osorio.



De esta manera, el llamado de la constructora no es no es a desmontar la reforma, sino que sea revaluada y de manera escalonada su implementación.



“Nuestra invitación a este nuevo Gobierno es a revisar con lupa los impactos que generan en un tercer nivel las medidas y que pueden hacer el efecto contrario en cerrar las brechas y el acceso de todos a una vida digna, y esto comienza desde la vivienda”, concluyó el líder.



¿Qué más cambia la tributaria?



Para la firma consultora EY, el proyecto propone derogar las rentas exentas asociadas a las VIS y VIP (numeral 4 del artículo 235-2 ET), se refiere concretamente a cuatro:

La utilidad en la enajenación de predios destinados al desarrollo de proyectos VIS y/o VIP; la utilidad en la primera enajenación de VIS y/o VIP; la utilidad en la enajenación de predios para el desarrollo de proyectos de renovación urbana y las rentas de que trata el artículo 16 de la Ley 546 de 1999 (rendimientos financieros causados durante la vigencia de los títulos emitidos en procesos de titularización de cartera hipotecaria y de bonos hipotecarios).



('Con tributaria seríamos el país menos competitivo de la Ocde': Andi).



Todo este cambio, para Alexandra Durán, socia de asesoría tributaria en EY Colombia, caerá directamente a las constructoras.



“La eliminación de las rentas exentas por la enajenación de predios y primera unidad VIS y/o VIP, podría generar una carga tributaria adicional para las constructoras que desarrollen este tipo de proyectos, lo cual podría desestimular el interés en estos mismos”, señaló la experta.



El sector y los expertos en el tema, hacen un llamado a mirar detalladamente, en el debate, las implicaciones de eliminar o limitar los beneficios tributarios para construir vivienda, pues ésta podría verse perjudicada (al bajar la oferta) y se vería en juego la continuación de la vivienda VIS y VIP en todo el territorio nacional.



Paula Galeano Balaguera

paubal@eltiempo.com