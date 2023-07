Plazos de convocatoria para acceder a vivienda con subsidio en Bogotá

La Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá abrió la segunda convocatoria del programa Oferta Preferente, enfocada a entregar subsidios de vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) a familias que no devenguen los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) que residan en las localidades de Santa Fe, Bosa, Usme y Suba.

En esta convocatoria se han registrado, hasta el momento, 2.117 familias que buscan recibir un bono de 10, 20 y 30 salarios mínimos para poder adquirir su casa. Vale la pena aclarar que este subsidio es complementario con otros, es decir, que son acumulables para así lograr su cierre financiero.



Según informó la entidad, la fecha límite para inscribirse al programa es el próximo 31 de julio.

Requisitos

De acuerdo con la Secretaría del Hábitat, los requisitos exigidos para poder inscribirse a la convocatoria son:



- La jefatura del hogar debe estar en cabeza de una persona mayor de edad.



- La sumatoria de los ingresos mensuales de los integrantes del hogar no deben superar los cuatro SMLMV.



- No tener vivienda en el territorio nacional.



- No haber recibido algún tipo de subsidio de vivienda.



- No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.



- Tener cierre financiero.



¿Qué es el cierre financiero?

Según explica el Distrito, "tener el cierre financiero es completar el precio total de la vivienda nueva por medio de subsidios, créditos otorgados por entidades financieras y recursos propios (ahorros, cesantías, entre otros)".

¿Cómo postularse?

- Ingrese a la página de registro a la convocatoria Oferta Preferente, escoja el proyecto de su interés y haga clic en 'Iniciar registro'.



- Cuando cierre la convocatoria, la Secretaría del Hábitat validará que el hogar registrado cumpla con los requisitos para acceder al subsidio.



- Si el ciudadano cumple con los requisitos, será contactado por la constructora del proyecto que eligió, para que posteriormente pueda dirigirse a la sala de ventas y vincularse al proyecto.



- Una vez vinculado al proyecto, la Secretaría del Hábitat realizará el proceso de asignación del subsidio.



