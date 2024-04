¿Va a edificar? Estos son los rubros que más subieron

Al igual que muchos de los sectores de la economía, el de la construcción ha afrontado dos años llenos de retos en materia económica y política, lo que ha hecho que a hoy, no solo sea más costoso construir, sino ha hecho que su reflejo en los precios bajara el ritmo de la demanda.



(Vea: Se perdieron 217.000 trabajos en construcción y comercio en febrero: las razones).



No obstante, para febrero de este año, el ritmo de crecimiento en los costos de construcción de edificaciones ha descendido.



Según el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (Icoced) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para el mes de febrero los costos de la construcción subieron 4,42% de manera anual, lo que representa 9,76 puntos menos que en el mismo periodo del año anterior en el que aumentaron 14,18%.



Esta recuperación muestra un nuevo aire de calma, pues incluso frente al 2021 es 4,2 puntos menos de alza (8,62%).



En el caso de edificios residenciales, en los apartamentos los costos aumentaron 4,44% y las casas 4,59%. En 2023, para el segundo mes del año las subidas anuales eran de 13,92% y 13,67% respectivamente.



Es decir, que mientras para 2023 los costos de construir viviendas eran 13,89% más que en 2022, para este año lo son 4,46%.



Las mayores variaciones anuales de los precios respecto del mismo mes del año anterior, se presentaron en: Bogotá y Cundinamarca (4,83%), Villavicencio (4,79%) y Tunja (4,66%). En contraste, los dominios que presentaron las menores variaciones de precios fueron: Cartagena (3,88%) y Pasto (3,87%).



Vale mencionar que, además, el segmento más afectado por la subida es el No Vis (Vivienda de Interés Social) con un crecimiento en sus costos de 4,48%, mientras que en el VIS fue de 4,38%.



Lo que respecta a los edificios no residenciales, sobre bodegas los precios aumentaron 4,84% de manera anual a febrero y hace un año 15,2%; los edificios de comercio subieron 3,93% sus costos, mientras que en 2023 14,40%; en oficinas incrementaron 4,12% y en el segundo mes de 2023 14,59%.



En construcciones para administración pública los costos crecieron 4% y un año atrás 12,18%; en educación 5,12% y en febrero de 2023 14,98%; en hospitales y centros asistenciales 4,09% y en el mismo periodo del año anterior 15,11%; en hoteles 3,71% y en 2023 15%, por último en otros destinos los costos subieron este año (febrero) 4,46% mientras que un año atrás 15,15%.



(Vea: El freno en las ventas de vivienda contagia a otros eslabones).



Los que más subieron

Los rubros que más subieron su precio fueron: materiales con 3,49% de manera anual, mano de obra con 9,76%, equipo con 7,24%, maquinaria con 5,40%, transporte con 8,50%, servicios generales con 1,60% y herramienta menor con 0,81%. En contraparte, el único que tuvo baja en su precio fue el equipo especial para la obra con una disminución de 2,66%.



Vale destacar que en el caso de los materiales es el único que tiene una variación año corrido (4,62%) mayor que la anual.



De las subclases de materiales, el que tuvo más subida en los precios fue el del agua que aumentó su precio 10,15% de manera anual, a este le sigue el concreto con una escalada de 7,22%, los agregados con 6,66%, el mortero con 6% y el cemento con 5,73%. Los que bajaron su precio fueron: la tubería con un descenso del 7%, la mampostería con 3%, el acero con una baja del 2,92% y el vidrio con 0,38%. De los 19 items que analiza el Dane, solo cinco bajaron de precio.



Los materiales de obra pesan el 50,68% de los costos totales del proyecto.



En el caso de la mano de obra, que pesa el 20,36% de los costos, el ayudante sigue jalonando los precios al alza con un aumento del 10,44% de manera anual, a este le sigue la cuadrilla con 10,44%, el almacenista al que le pagan 9,97% más que hace un año y el vigilante con el mismo incremento que el anterior.



En el transporte, la movilización de personas es el que más subió de precio en febrero de 2024 frente a hace un año con un alza del 14%.



Por último, en el caso de los servicios generales de la construcción, que pesan el 21,9% de los costos, en el caso de la obra gris y blanca el precio ha aumentado más con un 3,33%.



(Vea: Constructores, a cuadrar caja con las ventas sobre planos).



Respecto a enero

Construcción Archivo EL TIEMPO

En febrero de 2024, la variación mensual del Icoced fue 1,39%, en comparación con enero de 2024. La clase de edificaciones no residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (1,41%), mientras que la clase de edificaciones residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (1,38%).



Por su parte, la vivienda VIS presentó una variación mensual de 1,42 %, en tanto que la vivienda No VIS tuvo una variación de 1,38%.



Lo anterior demuestra una leve mejoría a la hora de construir, lo que podría mejorar los precios de la construcción de edificaciones para vivienda a futuro, sobre todo del segmento No Vis, puesto que la caída de este segmento a doble dígito completa más de 18 meses.



Retomando, según el Dane, dos de los 10 destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,39%): educación (1,56%) y comercio (1,48%).



Por otra parte, los destinos: apartamentos (1,38%), casas y oficinas (1,36% cada uno), otros destinos (1,35%), hospitales y centros asistenciales (1,32%), administración pública (1,31%) y hoteles (1,03%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. Por último, el destino Bodegas presentó la misma variación mensual que el índice total (1,39%).



(Vea: El reto de las constructoras: mantener la dinámica del sector).



¿Qué es lo que más sube en los apartamentos?

Apartamentos. iStock

Según el Icoced del Dane, el 50,72% de los recursos presupuestados tienen como destino los materiales, que para febrero de 2024 han subido 3,51%.



El 20,62% va a la mano de obra, que para este año, o al menos para el segundo mes del año, es lo que más cuesta a la hora de hacer una obra en un apartamento, pues ha tenido una subida en su precio del 9,76%, la más alta de la lista.



Los servicios especializados para la construcción, si bien han tenido un alza apenas del 1,44%, pesan el 22,18% de los costos.



Otros insumos que han subido de precio son equipo con 7,32%, maquinaria con 4,74% y transporte con 8,57%.



Los que han bajado de precio son: equipo especial para la obra con 3,68% y herramienta menor con 4,18%.



(Vea: ¿Quiere comprar casa? Consejos para adquirir una en Colombia desde el exterior).



Paula Galeano Balaguera

Periodista Portafolio