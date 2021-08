¿Por qué ha crecido venta de vivienda en la periferia de las ciudades?

La pandemia transformó la forma de comprar vivienda, y la tendencia es hacia las áreas metropolitanas. Así lo afirmó Alberto Rodriguez, CEO de Century 21 en Colombia Y quien habló sobre las oportunidades y retos del sector.



¿Cómo cerró el semestre?



En Century 21 el 40% de la operación es en arriendo, otro 40% en venta de vivienda usada y 20% en venta de vivienda nueva.



Este año la vivienda nueva en Colombia ha sido la mejor en ventas, y para Century 21 fue el mejor semestre en los últimos 15 años.



En este semestre crecimos un 20% de las operaciones, en general.



¿Qué tendencias ven actualmente?



La pandemia ha llevado a cambiar de inmuebles. En arrendamiento, las personas que económicamente siguen estables, buscan una mayor área, con balcón, por ejemplo, porque es un espacio en el que ahora permanecen más tiempo por el teletrabajo. Los más afectados por la economía se han movido a espacios menores, pero la dinámica sigue siendo constante.



En venta de vivienda nueva, zonas como la Sabana de Bogotá han venido creciendo bastante. Pero Medellín también está muy activo, hoy es casi el 70% de las operaciones de Bogotá. Y allí las ventas también son hacia la periferia como Sabaneta y el oriente antioqueño. Y lo mismo ocurre en Cali y Barranquilla.



¿Y las oficinas?



Lo que no ha tenido mucho dinamismo son las oficinas y locales comerciales, ese segmento sí ha decrecido con respecto al año pasado. La información que tenemos es que se hay inventario de oficinas para los próximos tres años. Es decir, si no se construyera ninguna oficina más, lo disponible en la actualidad alcanzaría para tres años.



Actualmente, las personas están comprando más en línea y eso hace que los locales comerciales que estaban destinados, por ejemplo, a vestimenta, disminuyan. Básicamente los que se están arrendando es para temas de alimentos o peluquerías, cosas que necesitan una atención física.



Pensamos que no habrá crecimiento de esas líneas en los próximos dos años.

Alberto Rodríguez Moreno, CEO de Century 21 en Colombia. Archivo particular

¿En qué consiste la alianza con RentaTop?



La pandemia activó el tema tecnológico y por eso Century 21 desarrolló esa herramienta con RentaTop. Esta es una plataforma tecnológica en la cual una persona puede arrendar en línea sin necesidad de codeudor.



Además puede hacer el trámite en menos de 10 días. La aprobación es automática y si a la persona le gustó el inmueble puede firmar el contrato en línea y pasarse si quisiera al otro día.



Le apostamos a que los arriendos en Colombia se hagan en internet, sin trámites de aseguradoras. Y es que el 80% de las personas que toman arriendos son menores de 50 años.



EN BÚSQUEDA DEL ESTRATO 3



“Tenemos una fuerte concentración en llegar a atender el estrato 3, que regularmente ha sido muy informal en el tema del arrendamiento. Allí las personas hacen contratos de manera verbal”, explicó el CEO de Century 21.



Según comenta, el segmento del arriendo, en general, tiene grandes oportunidades en el país, ya que mientras que hace unos años solo el 30% de las personas en ciudades como Bogotá vivían en arriendo, ahora esa cifra ya se ubica en el 50% en la capital del país.



“Entonces vamos a estar muy concentrados en que está herramienta de RentaTop pueda apoyar a formalizar ese tipo de arrendamientos. Y seguiremos trabajando en los demás estratos”.



