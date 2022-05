Cundinamarca y Valle tienen un tercio de subsidios de vivienda

El sueño de comprar una vivienda propia es, en la mayoría población colombiana, uno de los más grandes, por eso los incentivos y alivios financieros sirven de colchón para materializar ese proyecto.



Desde hace ya siete años, el programa de vivienda ‘MiCasaYa’ ha brindado un alivio a miles de colombianos para el pago de la cuota inicial y un subsidio a la tasa de interés del crédito que contraten el banco de su elección.



Ahora en 2022, este subsidio ha beneficiado a casi 234 mil hogares (en el Gobierno actual) ya sea por solicitud únicamente de esta ayuda, el alivio de concurrencia (unión de éste, junto con el otorgado por la caja de compensación) o mediante el programa de Jóvenes Propietarios.



El Gobierno del presidente Iván Duque, según cifras del Ministerio de Vivienda, ha priorizado sobre todo a viviendas más pobres. A la fecha, siete de cada 10 subsidios VIS han sido otorgados han sido a familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv).



“La necesidad de garantizar que cada día más colombianos puedan acceder a una vivienda nueva a través de los subsidios VIS y NO VIS, de los cuales, hasta el momento, han sido asignados durante este periodo de gobierno más de 234 mil, dando prioridad a los hogares de menores recursos y familias con jefatura femenina”, dijo la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Susana Correa.



Además indicó que de los más de 224 mil subsidios VIS que se han entregado en toda la historia del programa Mi Casa Ya, cerca de 187 mil corresponden a subsidios VIS asignados durante el gobierno actual, es decir que 8 de cada 10 subsidios VIS han sido entregado durante este Gobierno.



De este total, 136.950 han sido asignados a familias con ingresos menores a los $2.000.000 mensuales y 50.308 a hogares con ingresos entre $2.000.000 y $4.000.000.

Ahora bien, por departamentos, hay lugares que estos alivios son históricos. Por ejemplo, en Valle del Cauca se han asignado 38.968 subsidios, en el Atlántico, 29.742 y Cundinamarca, 23.366.



Sobre otros subsidios, el Gobierno ha entregado 46.987 auxilios financieros No VIS a familias que decidieron optar por una vivienda mayor a $150 millones y menor a $500 millones. A la fecha 46.987 hogares han resultado beneficiados, especialmente en Antioquia (9.775), Bogotá (9.169), Cundinamarca (5.510), Santander (3.044) y Valle del Cauca (2.729); (Ver gráfico).



Desde el Ministerio de Vivienda esperan culminar el actual mandato con 240 mil de estos dos subsidios.



Por otro lado, el Gobierno ha entregado durante estos cuatro años 67.966 alivios Frech. Este programa consiste en una cobertura a la tasa de interés del crédito durante siete años de la vigencia, destinado a personas con ingresos no mayores a $8.000.000 para 2022. En Cudinamarca se han entregado 23.641 alivios, seguido de Bogotá con 17.907 y Valle del Cauca con 8.179.



Por último, con el más reciente auxilio de Ecobertura, viviendas ambientalmente sostenibles cuentan con un alivio de hasta $52.000.000 a intereses y actualmente cuenta con 475 beneficiarios



Par concluir, Cundinamarca ha recibido 52.570 alivios para vivienda, seguido de Valle del Cauca con 49.606 y Bogotá con 39.120.



