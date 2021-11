Domótica, la nueva tendencia de compra de vivienda en Colombia

El futuro de la construcción va a ser una mezcla entre los diseños verdes y responsables, la domótica y la economía circular. Esto se debe a que las nuevas generaciones cada vez tienen más interés por encontrar espacios donde se proteja al medioambiente, se comparta con otros y se genere un impacto social en medio de la era digital. Por esta razón, desde hace algunos años Colombia lidera el camino de la arquitectura sostenible en América Latina.

Un informe presentado por Camacol en el Foro Biocasa 2021 resaltó que Colombia se estaba posicionando como líder mundial en construcción sostenible tras haber logrado que más de 3 millones de metros cuadrados en el país recibieran certificación Excellence in Design For Greates Efficiencies (EDGE), eso significó 201 proyectos, de los cuales 138 son residenciales y equivalen a 51.807 unidades de vivienda.

No obstante, el objetivo para 2023 del Gobierno Nacional es que una de cada cinco construcciones estén certificadas con este sello que es otorgado por la Corporación Financiera Internacional (IFC) a proyectos que cumplan con diseños que tengan un estándar mínimo del 20% de ahorro en agua, energía y un menor impacto en la huella ambiental.

Manuel Posada, director comercial de Conexo Inmobiliario, empresa que desde hace unos años se ha especializado en desarrollar proyectos inmobiliarios de este tipo, explica que es necesario que el desarrollo de las nuevas construcciones sostenibles estén integradas con domótica.

“Esto permite que una vivienda pueda funcionar de manera inteligente y responda a los requerimientos y necesidades de quienes la habitan por medio de sistemas de automatización que controlan la iluminación, el clima, el entretenimiento, los electrodomésticos y la seguridad, entre otras cosas”, señaló Posada.

Según el portal Statista, esta es una tendencia de vivienda que viene creciendo a pasos inusitados, ya que se prevé que para 2022 el mercado de la domótica genere ingresos superiores a los US$53.000 millones a nivel mundial.

Pero, ¿por qué esta mezcla entre la arquitectura sostenible y la domótica es necesaria para apostarle al cuidado del medio ambiente? Por un lado, por el hecho de que los diseños verdes buscan respetar los espacios naturales para que las personas convivan con ellos, incluyen el uso de materiales amigables, promueven el ahorro del agua y la energía, la utilización de fuentes renovables y la gestión ecológica de los desechos, entre otras cosas.

Mientras que la domótica al incorporar atenuadores, sensores de movimiento y otros sistemas de control manejados por el usuario ayudan a disminuir en gran medida los gastos energéticos por iluminación, los sonidos y hasta logra disminuir el consumo de agua.

“Adicionalmente tiene otros beneficios en cuanto al confort y la seguridad de los usuarios, por lo que esta relación es una apuesta tanto para el medio ambiente como por cumplir con las necesidades presentes de las personas”, explicó el director comercial de Conexo Inmobiliario.

Actualmente el sector de la construcción es uno de los principales consumidores de recursos y generadores de emisiones de carbono y residuos en el mundo. Una investigación realizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), demostró como en el país la industria consume el 40% de la energía, genera el 30% del CO2 y el 40% de los residuos.

Es por ello que la digitalización, la sostenibilidad y la descarbonización son los tres grandes retos de todos los sectores productivos en los próximos años, pero especialmente en el de la construcción.

ANTIOQUIA, LÍDER EN PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD

Desde hace algunos años para Antioquia la construcción sostenible y la innovación han sido pilares estratégicos para impulsar el sector edificador. Tanto así que en la región hay más de 55 proyectos constructivos que cuentan con alguna de las certificaciones en construcción sostenible y adicionalmente se tienen 18 proyectos en proceso de certificación EDGE principalmente en Medellín, Envigado y el Oriente cercano, según Camacol Antioquia.

Entre estos, a 25 minutos de Medellín, en el municipio de Sabaneta, desde 2019 se han empezado a construir Ecoh y Terrah, dos proyectos inmobiliarios que fueron parte del impulso de esa tendencia en la región, y que están siendo liderados por Conexo Inmobiliario y Bienes & Bienes.

En este caso, los dos buscan mezclar la domótica y la sostenibilidad, de esta manera van a contar con espacios abiertos en los que se podrán ver paneles solares que alimentan la energía de las áreas comunes, parqueaderos con carga eléctrica y un parque consciente donde las personas tendrán acceso a un gimnasio al aire libre, solarium, observatorios, lugares para realizar yoga, un herbario y un parque para mascotas.

Además con la idea de impulsar el concepto de economía colaborativa entre las áreas comunes también se cuenta con un Co-working y una lavandería.

“Lo más interesante es que gracias a que poseemos el certificado EDGE, los propietarios tienen acceso a créditos verdes que para los propietarios por lo que van a tener tasas de interés más bajas, entre algunas entidades bancarias. E inclusive tendrán un ahorro del 45% de la energía y 25% en facturación de agua”, aseguró Posada.