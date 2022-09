Esta plataforma ayuda a encontrar el inquilino ideal para su vivienda

El sector inmobiliario cada vez se está renovando más. Las pequeñas empresas encuentran espacios en nuevos nichos con el fin de facilitar los procesos en la cadena de valor.



En entrevista con Felipe Clavijo, cofundador y COO, Diego Jiménez, CPO y Federico Garzón CEO de la plataforma Dora, contó detalles sobre su operación en el país y como mediante su score brindan soluciones para inquilinos y propietarios en tan solo 20 minutos.



¿Qué es Dora y cuál es su valor agregado?



F.G: Es una plataforma que permite agilizar la garantía de tomar un contrato de arriendo en menos de 20 minutos. Si nos comparamos con otras empresas aseguradoras o compañías que se dediquen a algo similar, en el mejor de los casos se demoran hasta 24 horas en dar un aprobado o rechazado sobre un estudio de un inquilino, además piden fiadores y codeudores.



Nosotros con un flujo muy simple y con un formulario a través de WhatsApp hacemos un estudio en 20 minutos.



¿Quién es el que gana en este servicio?



F.G: Tenemos varios actores que se benefician de nuestro servicio, en primera instancia están las inmobiliarias donde personalizamos un botón con su logo para que puedan agilizar sus productos y tengan garantías en tiempo record. Incluso ya hemos tenido casos de éxito donde hemos tenido mudanzas en menos con 24 horas a través de nuestro producto.



Por otro lado se benefician los propietarios que no buscan la intermediación de una inmobiliaria, a través de nosotros tienen un control completo de sus activos.



Sin embargo, la estrella de este negocio es el inquilino. Las personas cuando buscan un arriendo, sufren mucho cuando van a tramitar un contrato. Por eso hay un estudio que ellos mismos se pueden hacer y nosotros prácticamente los respaldamos.



¿Es mediante un score?



F.G: Tenemos un score propio enfocado en renta que a diferencia de otros, nosotros le damos mucho más peso a reportes de convivencia, hábitos de pago y estabilidad financiera. Es una base con 180 datos para sacar una síntesis en menos de 20 minutos, solo para el sector inmobiliario.



Estamos haciendo el primer Datacrédito del sector inmobiliario donde no solo sacamos una síntesis de que ese inquilino va a ser un buen inquilino, sino que nosotros tenemos el control de esos recaudos y podemos evaluar si efectivamente está haciendo los desembolsos correctamente, con eso mejoramos la vida crediticia.



¿Para aquellos con dificultades al conseguir un arriendo, con ustedes pueden tener

otra oportunidad?



D.F: Dentro de nuestro modelo de riesgo no solicitamos fiadores, sí la persona está reportada en Datacrédito, dependerá el tipo de reporte, pero en general lo que buscamos es que la persona cuente con la capacidad de pago y eso es lo más importante, además de su comportamiento en convivencia.



Así, las personas podrían tener una segunda oportunidad haciendo la evaluación con nosotros, es la diferencia de nuestros score con el score que evalúa solo el comportamiento financiero.



Llevan cuatro meses en el mercado, ¿cómo ha sido emprender?



D.J: Empezamos esto inicialmente porque Federico arrancó con el negocio hace mucho tiempo con un coliving, y entró en crisis porque todos los inquilinos eran estudiantes y estos retornaron a sus hogares -por covid-19- ahí él se empezó a preguntar, sobre esa situación que afectó a muchos, cómo poder ayudar.



Así encontramos los problemas de tener un coliving, que es seleccionar a las personas, obtener el pago en la fecha que es y tener un buen flujo de caja.



Como emprendedores hemos visto que acceder al capital de riesgo es complicado, que un ángel inversionista te ponga dinero es difícil y aunque ya llevamos cuatro meses ya estamos buscando inversionistas fuera del país porque directamente en Colombia no es sencillo, tuvimos que acudir a amigos, familia, gente en la industria que esté dispuesta en invertir en una idea.



¿Cuántos clientes tienen hasta el momento?



F.G: A la fecha tenemos 400 habitaciones y estamos en procesos para cerrar contrato con cinco colivings en el país, esto nos lleva que para finalizar el año tengamos 600 habitaciones.



¿Qué otros servicios tienen?



F.G: Cuando nosotros buscamos la forma de poder brindar una solución de vivienda por fuera del país, nosotros siendo colombianos, o también en caso contrario, las personas se enfrentan con una realidad de que no pueden sacar una póliza porque no existen datos en el país que soporten esa garantía.



Nosotros ya tenemos bases de datos de los países de origen de donde vienen esos extranjeros a tomar arriendos, por lo cual podemos garantizarlos.



A futuro, queremos adelantar la renta al propietario hasta por ocho meses, lo cual los ayudará.



¿Llegarán a otros países?



En San Antonio Texas estamos haciendo un primer piloto con algunos colombianos migrantes.



Paula Galeano Balaguera

paubal@eltiempo.com

PORTAFOLIO