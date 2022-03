Ecobertura: los beneficiarios reciben hasta $619.000 al mes

Apenas tres meses después de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reglamentara el subsidio de Ecobertura, Camacol manifestó que ya hay más de 63 proyectos en el país con estas características, algunos listos para ser vendidos.



(En 2021 se financiaron más de 200.000 compras de vivienda).

Este alivio aplica para los hogares que estén interesados en adquirir vivienda no VIS, es decir, que supere el valor de los $150 millones y que a su vez, cumpla con parámetros de sostenibilidad y sea amigable con el medio ambiente.



Para dar aval del compromiso entre la vivienda y el medio ambiente, la construcción debe estar certificada como Edge, Casa, Leed o HQE, lo que significa que es sostenible a partir de la generación de ahorros en agua, energía y materiales.



(¿Es posible que los arrendatarios se queden con un inmueble?).



Para Sandra Forero, presidenta de Camacol “este beneficio para los hogares que realicen la compra de una vivienda no VIS y que cumpla con los estándares de sostenibilidad es transformar el mercado de la vivienda con visión hacia la lucha contra el cambio climático”.



A nivel nacional del total de proyectos no VIS, hay 11.941 unidades de vivienda certificadas con el estándar de sostenibilidad Edge. Por regiones en Antioquia hay 2.950 unidades, seguida de Bogotá con 2.833 y Tolima con 1.579.



Paola Suárez, vicepresidente línea de negocio y comercial de ciencuadras.com indicó que en la plataforma, por ejemplo, registra 100 proyectos con certificación Edge, Leed y Casa, de los cuales 77 están en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín.



“Las personas interesadas deben buscar un proyecto que cumpla con las condiciones de sostenibilidad definidas por el Gobierno y, a través del requerimiento de crédito en la entidad financiera, debe solicitar ser uno de los beneficiarios del subsidio de Ecobertura. En caso de salir favorecido con el subsidio podrá recibir una cobertura de hasta 52 salarios mínimos mensuales vigentes durante siete años. Estas coberturas se otorgarán hasta el 31 de diciembre de 2022 y el beneficiario no debe haber tenido subsidio o beneficios anteriores para poder aplicar”, indicó Suárez.



Ahora bien, no solamente el recurso económico beneficia al propietario, pues este tipo de construcciones, deben contar con materiales menos contaminantes, un ahorro de agua o el uso de fibras o elementos que no tengan un impacto tan alto en los recursos naturales.



“Además, debe tener aprovechamiento de aguas lluvias y reciclaje de agua, sistemas de ventilación natural e iluminación solar, fuentes de energía limpia como paneles solares otechos verdes (con plantas) y jardines verticales”, añadió la vicepresidente de línea de negocio y comercial de ciencuadras.com.



Según Eduardo Arredondo, subdirector de Políticas de Desarrollo y Territorio “este programa es un esfuerzo conjunto que a hoy tiene 170 beneficiarios y cuya meta para fin de año son 5.000 beneficiarios”.



PAULA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO​