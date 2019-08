El área aprobada para construcción disminuyó 2,6%

Durante el primer semestre del 2019, se licenciaron 10’296.282 metros cuadrados para todo tipo de construcciones en el país, 275.558 menos que en el mismo periodo del año pasado.



Así lo reveló el informe de licencias de construcción del Dane, en el cual señaló que esto representó una disminución de 2,6% en el área aprobada. La entidad estadística agregó que el metraje disminuyó 6,2% para los destinos no habitacionales y 1,5% para vivienda.



Aún así, al desglosar los datos por usos, lo que se aprobó para desarrollar oficinas, hoteles, comercio y obras sociales-recreacionales, registró un buen comportamiento. No sucedió lo mismo con los de educación y vivienda, que, de hecho, restaron 1,9 y 1,2 puntos porcentuales, respectivamente, a la variación total. El dato particular de la vivienda (-1,5% en el área aprobada vía licencias en el periodo analizado, a través de 7’996.670 metros cuadrados, debe leerse de forma positiva, si se tiene en cuenta que hay un inventario pendiente por comercializar y –dicen los analistas– no sería sano que la expedición de permisos de obra estuviera al alza.



Un dato relevante estuvo relacionado con el comportamiento de la vivienda de interés social (VIS), que presentó un alza de 6,9%, confirmando, de esta forma, que la apuesta del Gobierno en este segmento está en línea con las decisiones de las firmas edificadoras, que están tramitando más permisos de obra.



No sucedió lo mismo con los rangos medio y alto (no VIS), donde el área avalada disminuyó 4,7%. “Este mercado no VIS siempre encuentra su camino y el desafío, realmente, está en atender los requerimientos de quienes desarrollan oferta subsidiada, y, claro, de quienes la demandan”, dijo el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.



EL DATO DE JUNIO



El informe del Dane, que también analizó lo sucedido en el segmento residencial solo en junio, advierte que el área aprobada presentó una disminución de 0,3% frente al mismo mes del 2018.



Esta variación se explicó, según la entidad estadística, por la reducción de 15,7% en el metraje avalado para los rangos diferentes a interés social, no VIS, donde se les dio el visto bueno a 962.723 metros cuadrados, mientras que en el mismo mes del 2018 sumó 1’142.330.



Sin embargo, de nuevo la tendencia alcista estuvo trazada por la VIS, que confirmó el buen momento con la aprobación de 176.170 metros cuadrados más en el lapso analizado.Igualmente, el reporte reveló la dinámica del área aprobada por tipo de inmueble.



De esta forma, en junio pasado se aprobaron 931.706 metros cuadrados (71,1%) para el desarrollo de apartamento, mientras que 379.259 metros cuadrados, o sea, el 28,9%, fue para la edificación de casas.



Así, del metraje licenciado para casas y apartamentos no VIS, 645.661 (es decir, 67,1%) fueron aprobados para la construcción de apartamentos y 317.062 (32,9%) para casas.

Y en el caso de la oferta subsidiada, 286.045 metros (82,1%) correspondieron a apartamentos y 62.197 metros cuadrados (17,9%) a soluciones unifamiliares.



Así mismo, el documento también confirmó una tendencia en aumento: el crecimiento de las ciudades en altura, a través del desarrollo de complejos de edificios, no solo para vivienda sino también para otros usos.



LA DINÁMICA POR REGIONES



En el periodo comprendido entre enero y junio de este año, el Dane también reveló el dato por regiones para todo tipo de construcciones.



De esta forma, el departamento de Cundinamarca registró la mayor contribución a la disminución del área aprobada, ya que restó 3,9 puntos porcentuales a la variación del

año corrido (-2,6%).



Por su parte, Bogotá y el departamento de Valle del Cauca sumaron, en conjunto, 5,8 puntos porcentuales al total.