¿Es legal que le prohíban a un arrendatario tener mascotas?

Los animales se han convertido en una parte fundamental en la vida de las personas. Hay quienes los consideran su mejor compañía. De hecho, para algunos son un apoyo emocional.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Hoy en día, nadie quiere dejar de lado a sus mascotas y es que, finalmente, hacen parte de las familias. Sin embargo, al momento de arrendar vivienda, muchos propietarios ponen límites.



Seguramente, cuando ha buscado apartamento o casa encuentra que en ciertas viviendas se especifica: "No se permiten mascotas". La pregunta es ¿esto es legal?



Pues bien, legalmente la tenencia de animales en la propiedad horizontal está reglamentado en la sentencia T-035 de la Corte Constitucional del año 1997.



(Vea: La ciudad donde un arriendo triplica el salario mínimo del país).



Esta, establece que tener animales de compañía forma parte de un “ejercicio de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la intimidad, con las limitaciones que imponen los derechos de los demás”.



Es decir, que en general no se le puede pedir a un inquilino que no tenga mascota. Además, la norma estipula que no pueden cobrarle de más por tener una mascota, ni se puede prohibir el acceso de perros guía a todas las instalaciones o áreas comunes.



Ahora bien, para tener mascota, usted como su dueño tiene unas responsabilidades legales que se establecen en la ley 675 de 2001. En ella se especifica que:



(Vea: Por qué cada vez es más difícil encontrar vivienda en Latinoamérica).



1. El dueño debe manejar la contaminación auditiva, olfativa y de desechos producidos por las mascotas.



2. Adecuado manejo de perros considerados fuertes o de razas especiales.



Tenga en cuenta que si usted tiene una mascota es importante que cumpla con sus responsabilidades, pues de no ser así podría recibir una multa de 5 salarios mínimos en caso de que su perro no lleve correa en los lugares establecidos o por dejar los desechos en vía pública.



(Vea: Al arrendar un inmueble ¿quién debe responder por los arreglos?).



El monto ascendería a 10 salarios mínimos en caso de que lleve un animal de raza 'peligrosa' sin correa o bozal.



En conclusión, puede arrendar un apartamento y no debería ser una limitante tener mascota, pero así mismo debe cumplir con unas obligaciones.



(Vea: Inflación: servicios públicos cedieron y arriendos siguen jalonando).



PORTAFOLIO