El país registró el mejor inicio de año en venta de vivienda

El Gobierno Nacional celebró este lunes las cifras récord de venta de vivienda en Colombia este inicio de año. El acumulado de ventas entre los meses de enero y marzo se configuró como el mejor primer trimestre, según las más recientes cifras compartidas por Galería Inmobiliaria.



(Lea: Diferencias entre pagar arriendo y sacar un crédito hipotecario).

En los primeros tres meses del año se comercializaron 63.490 unidades VIS y No VIS, posicionándose como el mejor primer trimestre a nivel histórico en ventas y marcando un crecimiento de 6% frente al mismo periodo de 2021.



Por segmentos, se tuvieron crecimientos de 6% en vivienda VIS y 5% en No VIS.



“Recibimos con entusiasmo las cifras de galería inmobiliaria, que nos permite afirmar que en el primer trimestre de 2022 ha sido, el mejor primer trimestre en la historia de Colombia”, indicó la ministra de vivienda Susana Correa.



La jefe de cartera además aseguró que este ritmo de venta significaría que cada hora en promedio, 29 familias colombianas lograron el sueño de tener casa.



“Estos resultados demuestran nuevamente que las medidas tomadas en su momento por el gobierno del presidente Iván Duque, fueron estratégicas y siguen consolidando la reactivación del sector edificador. Nunca antes en la historia del país, los colombianos habían comprado tantas viviendas como ahora”, afirmó la ministra de vivienda, ciudad y territorio.



Así mismo, la mandataria aseguró que, en el sector constructor, hay más un millón de personas ocupadas, lo que significa un aporte no solamente al empleo del país, sino también, a la reactivación económica.



(Lea: Esto debe hacer para aplicar al crédito de vivienda del Banco Agrario).



Con este buen ritmo, el Gobierno Nacional espera para fin de año vender aproximadamente 250 mil viviendas y lograr que miles de familias sean propietarias.



Ahora bien, de forma mensual esta meta se ha consolidado de la siguiente manera: para el mes de marzo del presente año se vendieron 21.275 unidades en el país. De estas, 15.162 unidades fueron VIS y 6.113 No VIS.



En el mes de febrero, se compraron más de 22.000 viviendas, de las cuales más de 15.100 eran del segmento VIS y más de 7.000 unidades No Vis. En enero, la cifra de venta total alcanzó las más de 20.100 unidades, según Galería Inmobiliaria, más de 13.700 son VIS y 6.400 No Vis.



El auge de venta de vivienda el Gobierno lo atribuye a la entrega de subsidios, los cuales facilitan la financiación. “Son más de 218 mil los subsidios asignados durante los tres años y siete meses de gobierno”, indicó Correa.

PORTAFOLIO