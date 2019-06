‘El predial también debe tener en cuenta tratamientos especiales’

Tras el anuncio de que pasó a sanción presidencial el proyecto de ley que les pone freno a los incrementos exagerados en las tarifas del impuesto predial a partir del próximo año, no se hicieron esperar la reacciones.



La mayoría recibió bien el hecho de que, por fin, se hubieran tomado cartas en el asunto, pero algunos sugirieron que hubiera podido ser más justa y equitativa, en especial porque hay tratamientos especiales que deberían estar en la agenda de una norma que impacta el bolsillo de contribuyentes con casos especiales.



Uno de ellos fue el abogado tributarista, Álvaro Camacho, que con un cuestionamiento reflexionó sobre la situación: “¿En qué momento se nos volvió tan costoso el impuesto predial?”, dijo, a la vez que agregó que –en resumen–, el desfase fue producto de “la actualización constante de los avalúos catastrales, que son la base gravable general del citado impuesto y, por otro lado, de los ajustes relativamente recientes de las tarifas con el fin de mejorar el recaudo”.



Camacho reconoció que la aprobación en el Congreso de unos nuevos límites de crecimiento del impuesto para todo el país es un alivio. Sin embargo, sugirió que “se requieren más medidas, con el fin de que el tributo sea más justo y equitativo, sin perder de vista que los municipios deben obtener los recursos necesarios para su desarrollo”.



Entre otros temas –anotó el abogado– “sería ideal que en el futuro se revisaran las tarifas de los lotes urbanos con el fin de hacerlas más razonables cuando los propietarios tienen licencias para desarrollarlos, o los lotes se encuentran en procesos constructivos.



“Incluso, sería necesario establecer beneficios especiales para los adultos mayores, las personas con discapacidad, mujeres cabeza de familia y madres solteras que, por ejemplo, demuestren tener dependientes económicos, etc., porque actualmente en Colombia no existe un tratamiento especial del predial para estos casos”.



Portafolio también consultó a Beatriz Elena Arbeláez, Secretaria Distrital de Hacienda, quien recordó que además de la iniciativa del Centro Democrático está la del Partido Liberal y la del Conservador. “Las tres fueron debatidas y como resultado de los debates se logró la proposición unificada aprobada en Plenaria del Senado. La funcionaria señaló que tras el seguimiento que la Secretaría Distrital de Hacienda ha venido haciendo junto con Asocapitales, “estamos de acuerdo con la versión aprobada del IPC más 8 puntos para predios actualizados catastralmente y del 50% del valor del año anterior para los predios que no tengan la actualización”.



Agregó que “esto representa un alivio adicional para los contribuyentes (teniendo en cuenta que la ciudad ya tiene topes diferenciales), con un mínimo impacto sobre las finanzas”.



Finalmente, reveló que, según lo previsto en la ley, la Secretaría de Hacienda está preparando un proyecto de acuerdo que la Alcaldía presentaría a consideración del Concejo de Bogotá para, de esa manera, acoger los nuevos topes”.



EL IMPACTO DE LA NORMA



Parte del articulado dice que “para los predios objeto de actualización catastral en los últimos cinco años, el predial generado por los procesos de conservación y actualización no podrá crecer más del 100% de la variación del IPC, en el periodo comprendido entre octubre y octubre del año anterior que fije el Dane, más 8 puntos porcentuales”. Y agrega que “para los predios que se actualizan por primera vez, o que no hayan sido sujeto de actualización catastral en los últimos cinco años, el impuesto no podrá crecer más del 50% con relación al del año anterior”.