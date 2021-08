‘En 2021 se dobló el pedido de subsidios para vivienda’

Hoy inicia, en medio de un contexto de cifras récord para el sector, el Congreso de la Construcción de Camacol. Sandra Forero, presidente del gremio, habló con Portafolio sobre los retos en los insumos y las discusiones que se esperan generar en los próximos días.



¿Cuáles serán los temas relevantes del Congreso?



Ahorita, afortunadamente, el Congreso lo tenemos en un contexto muy positivo del sector, donde el enfoque es la vivienda como fuente de bienestar.



Pensamos que es oportuno pasar de la vivienda como una estadística, a mostrar cuáles son todos esos atributos que tiene para el desarrollo social, para el bienestar de los colombianos, para mejorar la calidad de vida, consolidar el patrimonio de los hogares, para la formalidad y, entre otras cosas, para consolidarse como uno de los caminos más efectivos para proteger el medio ambiente.



¿Cómo les fue en ventas en el semestre?



El último trimestre del año pasado ya podríamos decir que se habían recuperado las ventas, y así arranca el 2021, todo lo que pasa hasta junio consolida la frase de que hablar de construcción es hablar de reactivación.



En el primer semestre vendimos 112.995 unidades de vivienda, un crecimiento del 43% frente al primer semestre del 2020 y ahí hay una participación muy fuerte de la vivienda social, que participaron con 78.500.



La otra buena noticia es que los segmentos medio y alto también crecieron. En el medio vendimos 27.256 unidades, un crecimiento del 38%. Y en el alto, luego de cuatro años de caída tuvimos unas ventas de 7.199 unidades, un 41% más que el año pasado.



¿Y en iniciaciones?



Para nosotros vender es fundamental, pero en las iniciaciones es donde generamos el empleo, donde están los insumos de 36 subsectores, es donde movemos el 54% del aparato productivo del país.



Iniciamos en el primer semestre 77.216 unidades, un 40% más que en el primer semestre del año pasado. Y en volumen, son 5,6 millones de metros cuadrados nuevos de construcción.



¿Cómo ven el tema de los subsidios dentro del sector?



Esa es la tarea de nosotros, pero afortunadamente con un gobierno que está absolutamente convencido de que hablar de construcción es hablar de reactivación y, además, de reactivación económica y social.



Este año se duplicó la demanda de subsidios y la información que tenemos del Gobierno Nacional es que esa demanda va a ser cubierta. De otro lado, ‘Mi casa ya’ es un programa eficiente y efectivo porque cada subsidio de esos se convierte en un hogar cambiando su vida, consolidando patrimonio. Asimismo, un subsidio de estos equivale a 4,2 empleos porque eso es lo que genera la construcción de una vivienda.



Los subsidios van bien, lo que pasa es que viene el año entrante y ahí se viene un trabajo con el gobierno, aunque desde allí son conscientes de eso y nos hemos encontrado unos mensajes de tranquilidad del Presidente.



¿Ven con preocupación el nivel de inflación, que está cercano a la meta del Banco de la República, pueda generar un alza en las tasas de vivienda?



Claro, siempre hay el riesgo, pero más que esto está la expectativa de la toma decisiones del Banco de la República. Lo que pasa es que las tasas están históricamente bajas y además están los subsidios, entonces ante un aumento de la tasa de referencia no pensaríamos que se incrementen las de crédito hipotecario.



Y hay una cosa a tener en cuenta de la financiación hipotecaria y es que allí es una tasa a 15 años, de largo plazo, y obviamente las decisiones de banco de la República son decisiones más de crédito de corto plazo.



Lo que nos está mostrando en este momento el mercado hipotecario en el país son dos fenómenos. Primero, una altísima competencia de las entidades financieras por colocar créditos en nuestro sector. Y lo segundo es que, junto con los subsidios, eso ha venido alimentando esa dinámica.



¿Cuál es el problema con los insumos?



El abastecimiento y los insumos son un tema central para lo que mueve el sector y los 34 subsectores, que son 172 ramas de producción, 34 subsectores que finalmente lo que mueven ese 54% del aparato productivo de Colombia. Entonces todos nos encontramos es en el proyecto.



Nosotros llevamos un año con muchos espacios de trabajo sobre esto y cuando empezamos a ver que, en el Índice de Costos de Construcción de Vivienda, donde se analizan los capítulos de mano de obra, maquinaria y materiales, este último empieza a crecer entonces hablamos porque no podemos permitir que un tema de precios vaya a frenar los proyectos.



Ante esto decidimos usar el canal institucional y hacer una propuesta de reducción arancelaria para la importación de los dos elementos que nos interesan: barras y alambrón de acero.



Y es que hay que tener en cuenta que el problema en Colombia no sólo es el incremento del precio, sino que se evidenció desabastecimiento, entonces hay obras que están en el riesgo de parar.



¿Qué opinan del POT de Bogotá?



Ese es un tema que está en plena discusión, pero la verdad es que sí se requiere un POT enfocado en atender no sólo el presente, sino también el futuro. Desde la regional de Bogotá se habla de la necesidad de una norma urbana que permita que se construya o se genere la vivienda social que requiere la ciudad, pero además con el entorno y espacio público.



La norma urbana como se está planteando allí, llega a unos detalles donde tampoco se deberían llegar porque el plan de ordenamiento nuevo se debe reglamentar, pero la norma como está planteada parece evidenciar que no es la más adecuada.



Y hay otro tema importante y es que las proyecciones poblacionales respondan a las proyecciones de crecimiento estimado por el Dane, pero que además generen condiciones desde el punto de vista del suelo.