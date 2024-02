Alcaldía de Bogotá entregará subsidios de vivienda: estos son los requisitos

La Secretaría del Hábitat de Bogotá lanzó una nueva convocatoria de Oferta Preferente, un programa a través del cual el distrito asigna un subsidio a los hogares vulnerables para facilitar la adquisición de vivienda propia.



Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo lunes 12 de febrero de 2024. Si está interesado en aplicar, estos son algunos aspectos a tener en cuenta.

Requisitos de acceso

• Él o la jefe del hogar debe ser mayor de edad.



• La sumatoria de los ingresos del hogar no debe superar los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).



• No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.



• No haber recibido antes algún tipo de subsidio de vivienda.



• No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.



• Tener un cierre financiero. Es decir, tener la posibilidad de completar el precio total de la vivienda nueva a través de subsidios, créditos o recursos propios.

Recuerde que la Secretaría de Hábitat validara el cumplimiento de estos requerimientos. Una vez ratificados, la entidad se comunicará con los hogares que podrán incoporarse al programa.

Tenga en cuenta, además, que el subsidio no cubre el valor total del inmueble. En todos los casos el beneficiario deberá aportar recursos propios y/u obtener un crédito hipotecario.

¿Cuál es el monto del subsidio?

De acuerdo con la entidad, esta ayuda económica abarca tres montos: 30 SMMLV, 20 SMMLV y 10 SMMLV.

En el caso de los hogares sin y con caja de compensación, esto tendrán que cumplir con algunas condiciones como: ser víctimas del conflicto armado interno; que en el hogar haya algún integrante en situación de discapacidad con certificado en escala moderada, severa o compleja; pertenecer a alguna minoría étnica; ser reincorporado del conflicto armado, y mujeres cabeza de familia que estén o hayan estado en riesgo de feminicidio o violencia intrafamiliar.

Es importante aclarar que este subsidio no aplica en cualquier proyecto de la ciudad de Bogotá, sino únicamente en las viviendas separadas previamente por la Secretaría Distrital del Hábitat.

Aquí puede realizar el registro para acceder a este beneficio.

