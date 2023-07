‘Si no revertimos la tendencia perderemos 60.000 empleos’: Camacol

En el marco de su aniversario 65, el presidente de Camacol Bogotá - Cundinamarca, Edwin Chiriví, habló con Portafolio sobre los retos que ha atravesado el sector. Sobre la coyuntura actual, el dirigente gremial aseguró que esperan que mejore para el segundo semestre y lleguen a consensos con el Distrito y el Gobierno para priorizar esta actividad.



¿Qué balance les deja estos 65 años?



Camacol Bogotá y Cundinamarca se fundó el 21 de julio del año 1958, quiere decir que estamos cumpliendo 65 años de una historia muy interesante de construir ciudad.

Cuando se creó esta organización, la ciudad tenía cerca de 1,2 millones de habitantes hoy son más de 8 millones. En ese proceso de expansión, Camacol ha acompañado la construcción de ciudad. En su fundación los constructores hacían un poco más de 1 millón de mt2, hoy en promedio se construye 3,3 millones de mt2 al año.



¿Cuáles han sido esos grandes retos que han afrontado?



El primero ha sido cómo mantener una visión continua de ciudad a largo plazo pero que permita garantizar la oferta de vivienda para todos.



El segundo es construir una ciudad formal, con acceso a servicios públicos, que garantice bienestar a los habitantes, y es aún es un reto en el que estamos trabajando y por eso necesitamos tener una visión de ciudad a largo plazo y eso se hace mediante los POT (Plan de Ordenamiento Territorial).



El tercero es promover la renovación urbana en escala. Si bien Bogotá necesita crecer, y es importante saber en qué zonas de la ciudad puede seguir creciendo, también es una ciudad que tiene que priorizar en su gestión pública la renovación urbana.



El cuarto es la integración regional. Bogotá hoy es una ciudad conectada en todos sus extremos, eso nos abre la posibilidad de pensarnos como región. El 35% de lo que comercializamos va hacia la región.



El quinto es cómo facilitar que la actuación del sector productivo encuentre un marco institucional idóneo. Hoy somos el sector que enfrenta la mayor cantidad de trámites. En general son 150 trámites los que tiene que surtir un empresario y toman hasta el 13% de la inversión (de todos los actores), eso nos aleja la inversión.



¿Cómo se ha cerrado la brecha del déficit habitacional?



Hemos venido avanzado. El déficit cuantitativo (la vivienda que no es vivible), en este problema hemos podido avanzar. Cuando empezó Camacol este tipo de déficit era cercano al 30%, hoy es de 1,4%.



Bogotá tiene la formación anual de hogares de 80.000 de todos los tipos, pero cada vez con menos miembros por hogar. Con esa formación apenas producimos 50.000, esos 30.000 presionan el mercado de renta, entre otros. Ahí vemos el gran reto, por tal motivo nuestro norte es producir 85.000 viviendas por año.



¿Cómo ven el interés de compra?



Vemos la intención de compra a través de qué tanto buscan los hogares. Eso lo hacemos mediante la aliada que es estrenar vivienda con el cual nos hemos dado cuenta que en estos primeros seis meses, producto de la subida de tasas, había estado menor el nivel de búsqueda, pero en junio este número creció.



Para el sexto mes del año superamos los 11.500 hogares buscando vivienda en Bogotá, el mismo mes del año anterior era cercano a los 10.400, es el primer dato positivo que tenemos.



¿Es un buen momento para comprar?



Que las tasas bajen, la inflación y los hogares tengan más posibilidad de ahorro sumada a la oferta disponible que tiene Bogotá es una buena mezcla.



Además, Bogotá tiene tres cajas de compensación que tienen la capacidad de subsidiar 50.000 viviendas al año, esa historia no la tiene ninguna otra ciudad. Eso nos hace optimistas.



¿Cómo brindar seguridad para que los interesados se vuelvan compradores?



Por el lado institucional se debe hacer que los planes de Gobierno de ahora en adelante prioricen la vivienda y ojalá con el propósito de ganarle a la informalidad. Desde el Gobierno consolidar una apuesta de política pública como política de Estado y que los cambios de gobierno no generen impacto.



Los empresarios necesitan seguridad jurídica, los cambios intempestivos de normativa generan un desincentivo a la inversión. Y para los compradores siempre invertir en vivienda es una apuesta segura, así que adelante.



Las bajas ventas que se han visto, ¿qué efecto tienen en el empleo?



Es nuestra gran preocupación. A mayo tenemos 193.000 ocupados en construcción en Bogotá, el mercado se ha movido en los últimos años en 200.000, todavía no vemos crítica esta situación, pero si no revertimos esta dinámica el empleo puede perder 60.000 puestos de trabajo solo en Bogotá lo que impactará cerca de 2 puntos porcentuales el empleo.



Cuidar las iniciaciones para que no se nos deteriore el empleo, esa la meta conjunta entre el Distrito y Camacol.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio