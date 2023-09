En 20 días abren nueva llave de los préstamos para vivienda

Tras un año de caídas constantes en los indicadores de vivienda, el Gobierno Nacional anunció un paquete de medidas para reactivar el sector a través del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y Findeter.



En entrevista con Portafolio, Juan Carlos Muñiz Pacheco, presidente de Findeter, habló sobre cómo será el programa en la banca de segundo piso, cómo aplicar a ella y los requisitos.



Señaló que la entrega se hará conforme se soliciten los recursos hasta copar el $1 billón de pesos asignados a esta línea de crédito.



Los alivios van dirigidos a compradores, mejoradores de vivienda y constructores.



Los recursos serán entregados a través de entidades crediticias como bancos y cooperativas con tasas preferenciales, pues va dirigido hacia personas vulnerables, a entidades locales y constructoras que hagan Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).



¿Cuál es su papel en el plan de reactivación de ventas?



Desde hace unos meses estamos en la tarea de la creación de una línea de crédito de descuento con tasa compensada por un billón de pesos para financiar la adquisición de viviendas VIS y VIP, mejoramiento de vivienda y para capital de trabajo para los constructores.



En este momento está en trámite el decreto para la asignación de recursos para la línea que beneficiará a personas naturales para que a través de intermediarios financieros, como las cooperativas, puedan acceder a crédito para la compra de su vivienda de interés social o mejorar las condiciones de los créditos que ya tienen.



¿A quiénes más beneficiará?



A Juntas de Acción Comunal para que ejecute mejoramientos de viviendas del programa Cambia Mi Casa, y a constructores de viviendas de proyectos VIS y VIP.



La línea dará posibilidad a personas y familias de bajos ingresos para acceder al financiamiento para adquirir VIS y VIP a tasas de interés muy bajas.



Incentiva la construcción y el desarrollo de proyectos inmobiliarios dirigidos a la población más vulnerable. Esta línea impulsará directamente la actividad económica en el sector de la construcción y generará oportunidades de empleo en las diferentes etapas del proceso.



En especial, se beneficiarán las estructuras pequeñas y medianas que podrán acceder a recursos con tasas competitivas para retomar y fortalecer sus actividades económicas.



¿Cómo pueden acceder al crédito?



Lo vamos a hacer con las cooperativas de ahorro y crédito, que son más flexibles que la banca comercial.



Las personas podrán ir a las cooperativas que están vigiladas por la Superintendencia Financiera y también por la Superintendencia Solidaria, y solicitar el crédito. Nosotros le colocamos el dinero y ellos se lo colocan a las personas, hasta que se cope el monto.



¿Cómo serán sus tasas?



Tenemos básicamente tres características de la línea. Una es para adquisición y construcción, esta tiene un plazo de 20 años, no tiene período de gracia. Los beneficiarios son personas naturales interesadas en adquirir o construir viviendas y la tasa es una tasa fija de aproximadamente 6,3% E.A.



Para capital de trabajo y mejoramiento de vivienda, esta línea es hasta seis meses, como es el capital de trabajo en corto plazo, no tiene período de gracia, también es una tasa aproximadamente igual de 6,3% E.A. Y tenemos también una línea de capital de trabajo y sustitución de deudas a constructoras por hasta cinco años, con un año de gracia capital, esta sí es variable, esta va dirigida a constructoras que desarrollen proyectos VIS y VIP.



¿Cómo se distribuirán los recursos?



Es por demanda, no hay instrucción específica.



¿Con qué cooperativas van a trabajar?



Con todas las cooperativas que estén habilitadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera y Supersolidaria, son 134 y hubo 101 que cumplieron requisitos y tienen ya valores máximos de exposición asignados.



¿Los trámites son únicamente con el intermediario?



Todos los bancos están autorizados para poder brindar esa línea de crédito.



¿Si la demanda es muy alta deberán priorizar?



Sí. Debería funcionar así, debemos esperar la demanda que tenemos y a quien va llegando se le va asignando. Lo importante es que el dinero se ubique rápidamente en el sector para mejorar todos los índices.



¿Cuándo deberán estar listas las líneas de préstamos?



Esperamos que los desembolsos se comiencen a hacer en 20 días, después del 15 de octubre.



Ya no depende de nosotros, ya depende del Ministerio de Hacienda y después del Ministerio de Vivienda.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio