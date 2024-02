Este año unos 20.000 hogares desistirían de comprar vivienda

El 2023 fue un año lleno de retos económicos, sobre todo, para el sector de la construcción, lo cual llevó a que 32.556 hogares colombianos desistieran de su sueño de tener su vivienda propia, esto es 97% más que en 2022, en el que la cifra llegó a 16.527 hogares.



A raíz de las altas tasas de interés, la pérdida del poder adquisitivo, la inflación, la subida del salario mínimo y ajustes en los subsidios estatales, los hogares que empezaron a pagar sus viviendas desde hace un par de años, se vieron en la obligación de reconfigurar la forma en que gastaban para pagar la cuota inicial y muchos, pese el intento, no lograron continuar con el negocio.



Por departamentos, el que más tuvo alzas en desistimientos fue Caldas, con una variación de 484 %, lo que significa que mientras que en 2022 cerca de 328 familias renunciaron de su sueño de tener vivienda, en 2023 la cifra llegó a 1.916.



A Caldas le sigue el departamento del Huila. En 2023 tuvo 802 desistimientos, mientras que en 2022 la cifra fue de 280, lo que representa una subida del 186%.



En el caso de Cundinamarca, se presentaron 5.211 desistimientos el año pasado, y en 2022 se registraron 2.076, es decir, aumentaron 151%.



Y en Bogotá, el panorama no es distinto, al igual que en los demás departamentos, pues en 2023 se registraron 8.446 desistimientos, mientras que en 2022 se registraron 3.867, lo que significa que hubo un aumento del 118%.



Vale mencionar, que el segmento más golpeado en esta materia fue el de Vivienda de Interés Social (VIS), pues no solo representa a los hogares de menores ingresos, si no son siete de cada 10 ventas en el país.



En razón de lo anterior, el año pasado se registraron 27.515 hogares que abandonaron su negocio, mientras que en 2022 lo hicieron 10.748, esto representa una subida del 156%.



De acuerdo con el análisis realizado por Coordenada Urbana, el 31 % de los desistimientos del segmento VIS se produjo por los cambios que realizó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al programa Mi Casa Ya (MCY), mientras que factores asociados al crédito pesan el 25 % dentro de las causas de las renuncias.



Por departamentos, Caldas, nuevamente encabeza la lista, pero en esta ocasión con un aumento del 1.067% en las renuncias. En 2023, el departamento registró 1.681 desistimientos, y en 2022 fueron apenas 144.



En el segundo lugar, está Bolívar, en el que 931 hogares renunciaron a su compra, mientras que en 2022 210 lo hicieron, lo que implica un aumento del 343%.

A este, le sigue Santander con 1.137 desistimientos en VIS. En 2022, la cifra fue de 265 hogares, lo que significa un incremento del 329%.



Sobre Cundinamarca, uno de los mercados más grandes de VIS, 5.844 hogares renunciaron a su sueño de comprar vivienda en 2023, cifra muy superior a la de 2022, cuando llegó a 1.495, es decir, los desistimientos en este departamento crecieron 291%.



Respecto a Bogotá, se presentó un aumento del 159% en las renuncias, esto es porque mientras en 2022, cerca de 2.542 hogares abandonaron su negocio, esta cifra escaló hasta 6.556 en 2023.



De acuerdo con Guillermo Herrera, presidente de Camacol, el problema de fondo radica en la insuficiencia de subsidios.

“Si este año esperamos una demanda aproximada de 70.000 subsidios y solo hay 50.000, pues habrá 20.000 hogares que van a verse en aprietos y sin duda pasarán a engrosar esas cifras tan alarmantes que vimos el año pasado de los desistimientos”, advierte el líder gremial al respecto.



Por tal motivo, instó al Gobierno reactivar el sector lo antes posible.



“La demanda de subsidios se ha acumulado por las ventas de vivienda que se hicieron un año o dos años atrás. Entonces, hoy no hay respuesta del Ministerio de Vivienda frente a las necesidades de reactivar la caída de las ventas, que tiene que ir mucho más allá de lo que se ha presentado en este momento, porque 50.000 subsidios al año claramente está muy por debajo del promedio de los últimos 10 años de asignación de subsidios, que estuvo por el orden de los 70.000 subsidios por año”, dice.



De no tomarse las medidas necesarias, considera un deterioro en las cifras, al menos de ventas, de un 10% más para este año.



“Nuestra proyección es que el deterioro de los indicadores comerciales como ventas acumularía un 10% adicional a ese 50% que ya se perdió. Es decir, empezamos a tener caídas sobre caídas, pero se seguirán acentuando hasta acumular un 10 % adicional a ese casi 50% que ya se perdió en el año pasado”, explica.



De esta manera, 20.000 hogares este año deberán buscar otras formas de financiamiento para lograr su cierre financiero y no abandonar su sueño.



Ventas de VIS caen

Durante el 2023, las ventas de vivienda se contrajeron 44,9 %, dato que estuvo jalonado por la caída de 49,7% en el segmento VIS, según cifras de Coordenada Urbana de Camacol.



En total se vendieron 106.554 viviendas menos frente al 2022, lo que representa una reducción de $ 20 billones en la inversión en vivienda por parte de los hogares.

La disminución en las ventas ha impactado los inicios de obra de nuevos proyectos.



Para diciembre del 2023 se habían iniciado un total de 138.418 viviendas frente a las 193.387 contabilizadas al cierre de 2022 (-28,4 %).



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio