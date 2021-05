Estos son los mejores lugares para vivir en Bogotá por su ubicación

Si bien los primeros días de pandemia en Colombia generaron indicadores negativos para el sector inmobiliario, hoy, un año después, el panorama es alentador y la industria promete convertirse en uno de los principales motores de la economía colombiana durante el 2021.



De hecho, según datos recientes del Ministerio de Vivienda, en el último mes, el

país anotó su mejor abril de la historia en ventas de vivienda, registrando un crecimiento del 367 % de unidades no VIS vendidas y un incremento del 239 % de viviendas de interés social vendidas, en comparación con el mismo periodo del año pasado.



Dentro de las ciudades colombianas, Bogotá mantiene un comportamiento favorable y proyecta tener en los próximos meses una dinámica de compra y arriendo de vivienda positiva, donde muchos colombianos verán en esta capital un lugar perfecto para vivir.



Pero, ¿cuáles son esas zonas más cómodas o estratégicas para vivir en la también conocida “Atenas Sudamericana”? La plataforma de datos inmobiliarios Finco.co realizó un profundo análisis donde identificó los lugares de la capital que cuentan con ofertas de vivienda, trabajo, salud, educación, comercio y entretenimiento a menos de 15 minutos.



Para ello, esta ‘startup’ se basó en el concepto de la “ciudad de 15 minutos”, creado por el arquitecto colombiano Carlos Moreno que predica que una metrópoli debe diseñarse en función de las personas y no de los carros y que contar con estas 6 ofertas mejora la calidad de vida. Estos fueron los resultados:



LOS MEJORES “VIVIDEROS”



Según el estudio de la ‘startup’, si bien Bogotá cuenta con una amplia oferta inmobiliaria en la mayoría de sus localidades urbanas, sólo 2 zonas de la capital cumplen con los requerimientos y le brindan a las personas en menos de 15 minutos -a pie o en bicicleta- una oferta de facilidades que aportan a su calidad de vida.



Se trata de la zona centro, ubicada de la Calle 1ra a la Calle 26 entre las avenidas Circunvalar y la NQS; y la zona de Chapinero, situada de la Calle 63 a la Calle 90, entre las avenidas Circunvalar y la NQS, que pese a ser distintas en el tipo de negocios, viviendas y restaurantes que brindan, mantienen una oferta que le permite a un ciudadano vivir sin tener que desplazarse mucho.



Por un lado, la zona central cuenta con una oferta mixta de vivienda donde se destacan los apartamentos de torres altas y las casas históricas. A nivel laboral, esta zona tiene mucha oferta de trabajo para el sector público, mientras que en materia de salud cuenta con hospitales cerca como el San Juan de Dios y Méderi, que junto a otros centros clínicos de menor tamaño suplen la necesidad de asistencia médica en esa área.



“En términos de comercio, el centro incluye una de las plazas de comercio más importantes: La Plaza de Paloquemao, además de San Andresito y los locales independientes que allí atienden. Asimismo, en cuanto a entretenimiento tiene una gran cantidad de teatros, cines y museos, los cuales son un fuerte atractivo para los habitantes de esa zona”, explica Salomón Muriel, CEO de la plataforma.



Finalmente, en oferta educativa, la zona centro cuenta con la Universidad de los Andes, la Distrital, la Tadeo, el Rosario, el Externado, entre muchas otras.



Sin embargo, ¿qué hay de la zona de Chapinero? De acuerdo con el análisis de Finco.co, en términos de vivienda sobresalen los apartamentos, con más del 80 % de las construcciones en calidad habitacional en propiedad horizontal. A su vez, en materia de comercio, esta área está dominada por grandes centros comerciales como Avenida Chile, Andino y El Retiro.



“Así como la zona de la 64 a la 90 cuenta con el Country y muchas clínicas y consultorios pequeños que atienden la necesidad de salud de los habitantes de Chapinero, este área también posee una amplia y variada oferta educativa, donde se destacan universidades como la Santo Tomás, la EAN o la Konrad Lorenz, entre otras”, añade Muriel.



En cuanto a entretenimiento, Chapinero tiene una gran cantidad de discotecas, bares y restaurantes, principalmente ubicados en las conocidas zonas T, G y Quinta Camacho.



OTROS LUGARES PARA VIVIR



Según Finco.co, las zonas de Santa Bárbara y Salitre son otros buenos “vivideros” de la capital colombiana. Sin embargo, estas no cuentan con una extensa oferta de universidades que eviten el desplazamiento de grandes distancias de sus habitantes.



De igual forma, Suba y Kennedy, que si bien tienen facilidades de vivienda, comercio y salud, no gozan de muchas propuestas de entretenimiento y educación.



