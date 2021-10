Compraventa de vivienda usada está teniendo registros históricos

De cara al 2022, el sector de las actividades inmobiliarias espera entrar en una senda de recuperación plena y dejar en el retrovisor los flagelos ocasionados por la pandemia del covid-19.



En diálogo con Portafolio, Daniel Vásquez, presidente ejecutivo de Fedelonjas, realizó un balance de cómo va esta reactivación en 2021, y cómo la vivienda, sobre todo la usada, está marcando registros históricos de comportamiento.



(Vea: Más vivienda de calidad, más bienestar integral).



¿Cómo fue el impacto de la pandemia?



En líneas generales, lo primero que hay que identificar es que el sector de actividades inmobiliarias tiene una medición individual dentro de las variables que miden el producto interno bruto.



Desde ese punto de vista, pese al impacto de la pandemia en la economía, el sector presentó un crecimiento consolidado de 1,95%, siendo de los pocos con variación positiva. Es un resultado alentador aunque inferior al promedio de 3,2% que se venía mostrando en los últimos diez años, pero frente al impacto del virus, es un resultado que respalda a un sector sólido de la economía.



Se notó un segundo semestre que, a pesar de las medidas de confinamiento, se comenzó a presentar una reactivación en la venta de viviendas como en su arrendamiento, lo que quiere decir que definitivamente ese es un activo sólido en el que confiaron los colombianos.



(Vea: ¿Quiénes buscan más apartamentos para comprar?).

Daniel Vásquez, presidente de Fedelonjas. Archivo particular

¿Qué pasó con los inmuebles no residenciales?



En cuanto a oficinas y locales comerciales se registró un impacto mucho mayor, ya que se bajaron los niveles de ocupación por la crisis económica y el nivel de vacancia estuvo cercano al 35% del stock disponible.



¿Cómo avanza el 2021?



Ha sido un primer semestre complejo en el sentido de que se mantuvieron las restricciones, se presentaron nuevos picos y ocurrió la situación del paro nacional. Sin embargo, todo eso no fue obstáculo para que el producto interno bruto del sector creciera 1,8% en el primer trimestre y 2,1% en el segundo trimestre.



En materia de compraventa de vivienda nueva y usada, de acuerdo a los datos que provee la banca colombiana, se muestran unos resultados de otorgamiento de crédito en el primer semestre muy superiores a los que se presentaban ante de la pandemia.



Esto se traduce en los resultados históricos de preventas de viviendas nuevas, a lo que también se suma la política de subsidios del Gobierno.



En el caso de las usadas, la noticia del semestre, y que esperemos que continúe, es que los niveles de desembolso corresponden en un 50% al total, un porcentaje que en años anteriores venía creciendo pero que estaba en un 42%. Esto es importante porque la vivienda usada no ha tenido apoyo en tema de subsidios.



(Vea: Venta de vivienda nueva marca repunte a niveles prepandemia).



¿Cómo vislumbran el cierre de año?



Es claro que la reactivación del sector va a continuar. Esperamos una mayor dinámica de las actividades de compraventa de vivienda usada, que se mantengan los resultados positivos e incluso que sean mejores, tanto en nueva como en usada.



Asimismo, confiamos en un crecimiento del Producto Interno Bruto de las actividades inmobiliarias cercano o superior al 2,3% en cada uno de los trimestres que restan.



¿Qué esperan para el 2022?



El 2022 será un año de plena reactivación económica del sector. El año en curso cerrará con esa fase de incertidumbre de toma de decisiones. El próximo 2022 tendrá los ajustes propios del mercado, por ejemplo, el de oficinas, porque ya se conocerá la decisión de las empresas sobre su modelo para trabajar, bien sea remoto o presencial.



(Vea: Claves del desempeño que ha tenido el sector de vivienda durante 2021).



ROBERTO CASAS LUGO

Periodista Portafolio