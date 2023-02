A diciembre de 2022, cayeron los desembolsos para financiar vivienda

La dinámica de compra de vivienda sigue descendiendo, parece que la inflación ya está pasando factura a la cartera de vivienda después de varios años de cifras récord en registrados en el sector. El día de hoy, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), reveló las cifras trimestrales (respecto a los últimos tres meses de 2022) de financiación de vivienda donde evidenció una caída de 37,3% anual de créditos desembolsados. En leasing habitacional el decrecimiento fue de 26,5%.



Entre octubre a diciembre, las distintas instituciones financieras desembolsaron $2,54 billones de pesos, 34,4% menos que el trimestre anterior, en número de créditos la cifra cayó 42,5%. En créditos, se entregaron $1,78 billones y en leasing habitacional $761.263 millones.



Sobre créditos es aún mayor la caída para compra de vivienda usada, guarismo que descendió 45,9%, con $683.126 millones, sin embargo, se presentó un crecimiento de 8% en lo que respecta a Vivienda de Interés Social (VIS) con 8,9% adicional y $84.95 millones en No Vis la cifra cayó cerca la mitad respecto a desembolsos y registró $598.169 millones otorgados a las familias colombianas.



Sobre vivienda nueva, las cifras son negativas por completo, en VIS, los desembolsos cayeron 19,1% ($475.325 millones) y No VIS 37,1% ($627.998), lo que indudablemente demuestra una desaceleración en el interés de compra de vivienda nueva y usada.



En leasing habitacional, la caída más representativa fue en la vivienda usada, cifra que llegó hasta 30,5% con $397.634 millones, no obstante, este número se mantuvo relativamente a flote gracias al crecimiento de los desembolsos del segmento VIS, el cual creció 115% con $4.133 millones, por el contrario el segmento No VIS descendió a 31% con $393.501.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio