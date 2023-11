La educación financiera es una de las claves del éxito. Así lo considera Mabel Quintero Giraldo, gerente de Finconsciente, un broker financiero que de manera gratuita ayuda a que más hogares colombianos accedan a su sueño de tener vivienda propia, buscando el banco adecuado.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Desde las redes sociales, la emprendedora ha consolidado su empresa con el sueño de que todos los colombianos puedan comprar su vivienda sin gastar de más. Sobre desistimientos, cree que se pudo prever para evitar algunos.



¿Cómo nació la idea?

Queríamos que una empresa tuviera muchas entidades financieras. De donde soy Medellín, somos muy regionalistas y aquí les negaban el crédito un banco solo por ser de cierta ciudad y las personas deben entender que cada banco se ajusta a cierta necesidad.

Al comienzo, empecé sola grabando contenido y difundiendo por redes sociales, explicando que hay diferentes bancos y que las personas no se deben limitar a uno, todos tienen diferentes políticas, no solo de análisis financiero, si no a la hora de aceptar la garantía.



Las personas quedaron sorprendidas por todo lo que se les explica. Ahí nace la empresa, el fin de ella es que las personas sean conscientes de sus finanzas personales.



¿Cuál era el nicho?

​

Los colombianos residentes en el exterior y residentes en Colombia

.

¿Desde hace cuánto opera?

​

La empresa nació hace un año. Se consolidó porque desde que inicié contenido en las redes sociales, nos hemos dado cuenta que las personas sí quieren comprar vivienda, pero necesitan que se les explique el paso a paso.



(Vea: Constructoras le hacen frente a la caída en ventas de vivienda).



Alguien me dijo un día por una plataforma, Mabel necesito una asesoría. Ahí perfilé el producto. Hoy tenemos dos verticales: uno busca el banco adecuado para el crédito de una persona, y el otro ofrece una asesoría personalizada desde cero, para que pueda comprar su vivienda.



Muchas veces las personas salen a comprar vivienda sin saber, pero puede ser la decisión más importante en su vida, por eso hay que hacerlo de manera consciente.



¿Cómo están trabajando para educar a más colombianos?

​

Las redes sociales. Mediante las diferentes plataformas las personas pueden acceder de manera simple al proceso de compra de vivienda.



En el jardín, ni en el colegio, ni en la universidad nos enseñan de finanzas personales y al empezar a trabajar tropezamos, todos sabemos que debemos gastar, pero no se sabe cómo invertir. Por eso con nosotros no solo se aprende a manejar las finanzas, cambiamos la mentalidad de muchas personas.



También hacemos conferencias en empresas, ferias e incluso colegios. Llegamos al uno a uno. Además ofrecemos espacios personalizados para analizar cada caso.

(Vea: La venta de vivienda en EE. UU. repuntó después de 18 meses).



Mabel Quintero Giraldo, CEO de Finconsciente Cortesía



Con otra empresa, que está bajo la razón social de Mabel Quintero S.A.S, estamos trabajando también en cursos para enseñarles a las personas. Ya hemos educado a más de 500.



¿Mediante la pedagogía se pudieron evitar muchos de los desistimientos de este año?

​

Sí. Y hay que recordar que todo empieza desde los asesores de venta. Nadie podía prever lo que pasó con las tasas y la inflación, pero sí nos podíamos anticipar.



Hoy las personas me siguen escribiendo ‘me acaban de subir el precio de la vivienda’, cuando es algo que ya se sabía desde comienzo de año. Los constructores sabían eso desde enero, se pudo llamar uno a uno, analizar el caso, devolver dineros y vender de nuevo.



(Vea: Subsidio de mejora de vivienda: claves para entenderlo y acceder a él).



Las venta siguen cayendo, pero, ¿ustedes ven que hay intención de compra?



Yo veo que las personas sí quieren comprar vivienda. Lo que pasa es que por las tasas actuales se alejan de la idea, sin considerar que las tasas que hoy están no son con las que les van a desembolsar.



Debemos hacer cosas diferentes, enseñar cómo se compra y todo el proceso, que las personas sepan cómo hacerlo, por eso mi modelo es tan exitoso.



¿Cómo van los usuarios?

​

La empresa va en un proceso de crecimiento pero nos va muy bien porque enseñamos que la deuda es buena si está organizada.



Tenemos un ingreso mensual de 700 personas para comprar inmuebles. De estos, se radican 120 operaciones y se desembolsan 65.



¿Cuál es su expectativa a futuro?

La educación debemos impartirla todos. Hay más de 7 millones de colombianos en el exterior que tienen la capacidad adquisitiva para ser una solución de lo que pasa actualmente en el país, pero necesitan saber cómo.



Por eso vienen más cursos, unos son con Camacol, otros son para sanear deudas, generaremos proyectos en radio para que una persona de a pie entienda que sí puede comprar vivienda. Además, el reto para Finconsciente es que las personas conozcan la figura de un broker financiero, que esto no tiene ningún costo, que es como ir al banco, pero con nosotros encuentran el adecuado.



(Vea: El ABC del nuevo modelo de Mi Casa Ya y requisitos que debe cumplir).



Paula Galeano Balaguera

Periodista Portafolio