Con más productos, el FNA busca ser canal para la reactivación

El Gobierno, de la mano de aliados estratégicos del sector financiero como el Fondo Nacional de Ahorro (FNA), está trabajando para que el sector constructor de vivienda se reactive nuevamente.



En entrevista con Portafolio, Laura Milena Roa Zeidán, presidenta del FNA, habló en detalle sobre cómo acceder a las nuevas líneas de crédito para vivienda VIP y para crédito constructor. Además anunció que lanzarán una línea de crédito para compradores de VIS con las tasas más bajas del mercado.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

¿Qué los incentivó a hacer parte del ‘Plan de reactivación de vivienda’?

​

Lo que busca el Gobierno con estos productos que estamos sacando es inyectarle liquidez al mercado y ayudar a que el sector de la construcción y la vivienda despeguen.

Siempre hemos sabido que estos sectores son jalonadores de la economía en el país y ese es el fin último de todos los programas que estamos lanzando. Queremos que más colombianos puedan acceder a vivienda propia.



¿Cuáles son las nuevas líneas?

​

La primera va enfocada en reactivar el crédito constructor y lo que buscamos es inyectarle liquidez al mercado y seguir contribuyendo a la meta del Gobierno de más hogares con vivienda y contribuir al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de que el déficit habitacional llegue al 26% en el país.



(Vea: ¿Vivienda de ensueño?: un vistazo al edificio más exclusivo de Bogotá).



Con este crédito constructor vamos a financiar Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y tendremos opciones flexibles de tasa (en pesos y en UVR)para los constructores, dándoles la certeza de que estas tasas van a estar 100 puntos básicos por debajo de las del mercado y eso es muy importante.



Esperamos desembolsar en el primer año $300.000 millones en esta línea de crédito. Al finalizar la vigencia, en 2025, esperamos haber colocado en el mercado $1 billón en crédito constructor. Esto favorecerá mucho a la construcción en el país.



(Vea: Tome nota: tres tendencias de inversión en el mercado inmobiliario).



¿Y para compradores?

Laura Milena Roa Zeidán, presidenta del Fondo Nacional de Ahorro (FNA) FNA

La segunda línea es la tasa preferencial VIP UVR+0, este producto busca que las personas que ganen entre cero y dos Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (Smmlv) puedan solicitar un crédito con el fondo a una tasa muy favorable.

Esta línea va enfocada a viviendas VIP que son hasta 90 Smmlv y pueden financiar el crédito hasta 30 años. Algo a destacar es que la cuota va quedar en $300.000 incluidos los seguros.



¿Qué requisitos se necesitan?

​

Que estén afiliados al FNA ya sea por cesantías o ahorro voluntario que después de dos meses ahorrando con nosotros van a poder solicitar esta línea de crédito.

Esperamos desembolsar a junio de 2024, $500.000 millones en esta línea de crédito que favorecerá a 6.000 familias en el país.



Esto favorecerá mucho a los hogares que creemos no han solicitado su crédito debido a las altas tasas de interés. Hay que recordar que el 5,5% de la oferta de vivienda es VIP y hay más 9.000 viviendas disponibles.



(Vea: ‘Queremos apostarle a superar el déficit de vivienda del país’).



¿Cuáles son las tasas en ambos créditos?

​

Sobre la primera tenemos tasas de UVR +7,7% y en pesos del 18% E.A. pero buscaremos siempre estar 100 puntos básicos por debajo del mercado. Esperamos iniciar con 80 constructoras que se acerquen con nosotros y puedan adelantar con nosotros su solicitud. Sobre la segunda es UVR +0 para vivienda VIP. En nuestros puntos encuentran toda la información.



(Vea: ¿Los conoce? Estos son los barrios más costosos de América Latina).



Como entidad, ¿cómo se puede fortalecer la compra de vivienda?

​

Nos estamos fortaleciendo comercialmente. Tenemos un producto muy importante que es el Ahorro Voluntario Contractual que permite que las personas que no estén formalizadas en su trabajo puedan acceder a los productos que ofrece el FNA con estas tasas tan competitivas que tenemos.



También estamos trabajando nuevas estrategias con el Ministerio de Vivienda que permita que tengamos un programa también para VIS no solo VIP (en UVR).

Además, desde que llegamos estamos revisando las tasas de los créditos porque necesitamos que la población más vulnerable acceda a un crédito, no como en la banca tradicional.



¿Cuándo estará disponible?

Desde ya.



¿Qué otros productos van a lanzar para reactivar el sector?

​

Queremos reactivar la economía. Por eso lanzaremos varios productos encaminados a facilitar que más colombianos puedan acceder a un crédito de vivienda sin importar sus ingresos o su situación.



¿Cuándo se reactivará el sector?

​

Hay condiciones macroeconómicas que son determinantes para la reactivación del sector, pero por eso entidades del Gobierno estamos trabajando para inyectar liquidez en el mercado para que más personas puedan acceder a vivienda.





(Vea: ‘Reactivar el sector vivienda requiere mayores esfuerzos’: Camacol).



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio