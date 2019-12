Garantizarán subsidios de vivienda por más de $10 billones hasta 2025

Archivo particular

El Consejo de Ministros, en pleno, le dio luz verde a que la Nación garantice el cubrimiento de subsidios a la vivienda por más de $10 billones, de aquí a los próximos cinco años.



A través de un documento Conpes, el Gobierno aseguró los recursos de los programas ‘Cobertura Condicionada a la Tasa de interés’, ‘Mi Casa Ya’ y ‘Semillero de Propietarios’, que si bien estaban ya previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, ahora recibieron su aval pleno.



“Hubo muy buenas discusiones técnicas sobre impacto social y económico, y compromisos de evaluación y seguimiento de ambos programas”, aseguró Daniel Gómez, subdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en su cuenta de Twitter, donde confirmó la aprobación del Conpes 3977.



Este plan del Gobierno tiene como fin ponerles el sello de importancia estratégica a los programas de Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación y de Subsidio Familiar de Vivienda Nacional, “que permitan atender y reconocer la necesidad de acceso a una vivienda digna de hogares de distintos niveles de ingreso y contribuir a una dinámica favorable del sector edificador y los actores involucrados”.



COBERTURAS



El primero de estos programas otorga coberturas a familias con ingresos hasta de 8 salarios mínimos ($6,6 millones) que adquieran crédito hipotecario y operaciones de leasing habitacional para la compra de viviendas de interés prioritario (VIP) y de interés social (VIS) urbana nueva.



Este beneficio cubre 5 puntos porcentuales (pp) de la tasa para la adquisición de VIP y de 4 pp para la VIS, y puntualmente se garantizarán 120.000 cupos, de los cuales 60.000 serán para 2020 - 2022, y los otros 60.000 se distribuirán en el periodo 2023 - 2025.



El segundo programa que recibió garantías para su continuidad fue ‘Mi Casa Ya’, que busca facilitar la adquisición de VIP o VIS a hogares con ingresos hasta de 4 salarios mínimos.



En este caso, se avalaron 82.097 coberturas para los años 2020, 2021 y 2022, así como otras 96.443 para el periodo 2023 - 2025, para un total de 178.540. En conjunto, para las coberturas de ambas iniciativas se destinarán $4,85 billones entre el próximo año y el 2025.



Sin embargo, no es lo único. ‘Mi Casa Ya’ incluye, además, un subsidio familiar, que se distribuirá así: entre 2020 y 2022 se asignarán 90.540, y entre 2023 y 2025, 88.000 adicionales, para un total de 178.540, cuyo valor supera los $4 billones.



SEMILLERO



Estos programas están dirigidos a familias colombianos que están en la clase media, pero el Ejecutivo también tiene en la mira a los hogares más vulnerables, es decir, aquellos que perciben hasta 2 salarios mínimos mensuales.



Para este grupo –que son aproximadamente 1,2 millones de hogares– el Ministerio de Vivienda creó el año pasado el programa de arrendamiento y ahorro ‘Semillero de Propietarios’, con el fin de que accedan a una casa o apartamento.



Esto, por medio de un subsidio familiar para arrendamiento por un periodo de 24 meses o uno condicionado al ahorro de 18 meses, según la condición.



En este tiempo, el hogar realiza un ahorro, “de tal forma que se generen las condiciones necesarias para acceder a un crédito formal para la adquisición de vivienda y, así, aquellos que decidan hacer la transición a ‘Mi Casa Ya’, podrán hacer uso del subsidio familiar de vivienda para adquisición que ofrece el Gobierno”.



Para este caso, el Consejo Nacional de Política Económicas y Social (Conpes) le dio luz verde a asignar 80.000 subvenciones entre el 2020 y el 2022, y otros 90.000 para el periodo 2023 - 2025, lo cual, según el Gobierno, “garantiza la continuación y operación del programa y contribuye con la consolidación de la demanda efectiva para VIP y VIS”.



Su costo: $1,5 billones, los cuales se desembolsarán entre el 2020 y el 2027, teniendo en cuenta la duración de 24 meses de los hogares, en particular el de aquellos a los que se les asigne el subsidio en el 2025.



RETOS DEL SECTOR



El Conpes va más allá y le da un mandato al Ministerio de Vivienda para conseguir los recursos restantes para lograr las metas fijadas en el Plan de Desarrollo (ver recuadro).



La idea de esta política es combatir tres retos importantes que tienen el sector y el país: mantener los programas en beneficio de los colombianos, dar seguridad jurídica al sector (en el primer semestre hubo una caída de 9,8% anual en el número de lanzamientos de vivienda social) y atender a los 1,2 millones de hogares más vulnerables de Colombia.



LA ÚLTIMA MILLA



Cobertura condicionada: el Conpes le da un mandato al Minvivienda para garantizar los 57.143 cupos restantes, con el fin de cumplir con las metas del Plan de Desarrollo.

Mi Casa Ya: en este caso, el Minvivienda también debe lograr asignar los 11.653 subsidios que no quedaron cubiertos.



Semillero de Propietarios: finalmente, en este programa quedan pendientes por asignar 100.000 subsidios durante el cuatrienio del presidente Iván Duque.